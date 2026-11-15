Ciceri: “Il gol preso non mi va giù. La classifica non ci deve togliere coraggio”
L'allenatore del Varese commenta la sconfitta di Merate: "M aspetto dai giocatori che abbiamo di trovare più incisività". Bruzzone: "Ci è mancata un po' di fame nei momenti chiave". Commisso: "Oggi ci è girata un po' bene"
CASATESE MERATE – VARESE 1-0 | LA SALA STAMPA
ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Dal campo la sensazione è stata che non l’avevamo approcciata male nei primi dieci minuti e perdere 1-0 con quel gol al decimo, prendendo un contropiede tre contro due a campo aperto dopo che tutta la settimana lavori sulle preventive contro una squadra capace di sfruttare gli errori che lasci in impostazione, è una cosa che non mi va giù. La consapevolezza di aver preso gol in una situazione che non dovevi ha un po’ disunito la squadra mentalmente e fino a fine primo tempo siamo andati in difficoltà. All’intervallo eravamo stati fortunati a essere solo 1-0, anche se avevamo avuto noi le occasioni già grosse; poi nella ripresa ci siamo riequilibrati, siamo arrivati vicini al pareggio più volte e ho contato sei parate del loro portiere».
CICERI 2: «Non avevo ancora guardato la classifica, ma so che siamo in una zona un po’ più delicata: la mia preoccupazione è che questo ci possa condizionare nella brillantezza, nel coraggio e nella capacità di far gioco. Non siamo neanche a metà campionato e non dobbiamo assolutamente disunirci e mollare, perché abbiamo i mezzi per giocarcela con tutti e il secondo tempo l’ha dimostrato. La situazione di Romero era svincolata rispetto all’organico che avevamo, perché non l’abbiamo mai avuto a disposizione quest’anno, quindi non penso che cambierà più di tanto: mi aspetto dai giocatori che abbiamo di trovare più incisività, non a livello assoluto ma a livello relativo tra quanto prodotto e quanto concretizzato».
GIUSEPPE COMMISSO (Allenatore Casatese Merate): «È stata una partita difficile, complicata, e il campo lo ha dimostrato. Sotto il profilo tecnico-tattico credo che sia stata una gara da un tempo a testa: se altre volte magari siamo stati sfortunati, come dico sempre nel corso della stagione tutto si compensa, oggi ci è girato un po’ bene e portiamo a casa tre punti meritati per l’applicazione messa in campo dalla squadra. Nel primo tempo siamo stati molto bravi, creando diverse occasioni in uscita e trovando il vantaggio, anche se dovevamo essere più cinici nello sfruttare il campo aperto per chiudere la partita. Come si è visto, fino al novantacinquesimo c’è da soffrire: il nostro portiere è stato molto bravo e in Serie D si vincono anche queste partite un pochino sporche, dove il gruppo e la capacità di soffrire danno una mano fondamentale. I ragazzi stanno dimostrando domenica dopo domenica e settimana dopo settimana, vedendoli lavorare tutti i giorni, quanto ci tengono e quanto si applicano. Questa è la vera vittoria del gruppo, e quando si vincono tre partite di fila in qualunque categoria, soprattutto dopo dodici partite per una squadra così nuova, non è mai una casualità. Faccio l’ennesimo applauso a loro per questa grande prestazione».
MATTEO BRUZZONE (Giocatore Varese): «Stiamo attraversando un periodo difficile in un campionato tosto dall’inizio alla fine. Abbiamo fatto buone cose, ma dobbiamo raccogliere di più in classifica: stavolta siamo andati in svantaggio e la squadra ha reagito soprattutto nel secondo tempo, trovando però un portiere autore di ottimi interventi. C’è rammarico perché forse ci è mancata un po’ di cattiveria e di fame nei momenti chiave; dispiace per il risultato e per i tifosi che ci seguono sempre, ma serve quella scintilla per fare il salto di qualità e riprenderci già da domenica lavorando a testa bassa. Sul tocco di mano nel finale dal campo sembrava un intervento palese con il braccio largo, non è la prima volta che capita e dispiace, anche se non dobbiamo dipendere da un singolo episodio».
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