Ciceri: “Il gol preso non mi va giù. La classifica non ci deve togliere coraggio”

CASATESE MERATE – VARESE 1-0 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Dal campo la sensazione è stata che non l’avevamo approcciata male nei primi dieci minuti e perdere 1-0 con quel gol al decimo, prendendo un contropiede tre contro due a campo aperto dopo che tutta la settimana lavori sulle preventive contro una squadra capace di sfruttare gli errori che lasci in impostazione, è una cosa che non mi va giù. La consapevolezza di aver preso gol in una situazione che non dovevi ha un po’ disunito la squadra mentalmente e fino a fine primo tempo siamo andati in difficoltà. All’intervallo eravamo stati fortunati a essere solo 1-0, anche se avevamo avuto noi le occasioni già grosse; poi nella ripresa ci siamo riequilibrati, siamo arrivati vicini al pareggio più volte e ho contato sei parate del loro portiere».

MATTEO BRUZZONE (Giocatore Varese): «Stiamo attraversando un periodo difficile in un campionato tosto dall’inizio alla fine. Abbiamo fatto buone cose, ma dobbiamo raccogliere di più in classifica: stavolta siamo andati in svantaggio e la squadra ha reagito soprattutto nel secondo tempo, trovando però un portiere autore di ottimi interventi. C’è rammarico perché forse ci è mancata un po’ di cattiveria e di fame nei momenti chiave; dispiace per il risultato e per i tifosi che ci seguono sempre, ma serve quella scintilla per fare il salto di qualità e riprenderci già da domenica lavorando a testa bassa. Sul tocco di mano nel finale dal campo sembrava un intervento palese con il braccio largo, non è la prima volta che capita e dispiace, anche se non dobbiamo dipendere da un singolo episodio».

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.