VARESE – CORREGGESE 1-1 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Teniamoci stretto questo punto, perché arriva in rimonta in una partita complicata contro una squadra come la Correggese che finora aveva sempre vinto quando era passata in vantaggio. Non è vero che ridimensioniamo le avversarie: abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma finirlo sotto 1-0 è un peccato e ci mettiamo del nostro. Nella ripresa la gara si è equilibrata e abbiamo avuto più occasioni, quindi recuperare non era facile e apprezziamo lo sforzo dei ragazzi, anche sul piano dell’atteggiamento dopo essere andati sotto. Penso anche a Costante Innamorato, che è rimasto in partita dopo la scivolata sul gol: su questo campo stare in piedi è complicatissimo, e se i tacchetti non bastano dovremo mettere i trampoli per non pagare dazio».

CICERI 2: «Anche i numeri dicono che abbiamo qualche difficoltà a giocare al Franco Ossola, ma non ci lamentiamo e cerchiamo di adattarci, sapendo che il campo condiziona anche gli avversari e rende tutto più caotico. Oggi abbiamo scelto di lavorare meno di catena e mettere tre attaccanti più centrali per riempire l’area, trovando il pari con Barzotti; dobbiamo essere pronti a sporcare le prestazioni a seconda delle condizioni del terreno. Sugli episodi arbitrali è inutile tornare, forse dovremmo farci sentire subito di più in campo, ma preferisco sottolineare lo spirito del gruppo e dei più giovani, come Gallotti che ha sfiorato il gol: questa stagione è formativa per tutti e dobbiamo continuare a lottare così per muovere la classifica».

ANDREA PIANTONI (Giocatore Varese): «Un pareggio che sa di occasione persa perché avevamo approcciato molto bene la partita, creando tanto e colpendo anche una traversa con Beretta prima di subire gol nell’unica ripartenza del primo tempo. Resta rammarico per quanto costruito, ma nella ripresa abbiamo dato ancora il massimo e siamo riusciti almeno a recuperare la gara: su un terreno di gioco che non ci aiuta, ci teniamo stretto questo punto. Nel primo tempo c’era anche un rigore netto non visto dall’arbitro, ma ormai la partita è andata così. Ci manca ancora un po’ di concretezza negli ultimi metri per segnare anche in maniera sporca e dobbiamo stare più attenti sulle ripartenze quando costruiamo molto, curando quei dettagli che fanno la differenza. A livello personale mi sono trovato benissimo fin da subito con compagni e staff: sono arrivato dopo, mi sono messo subito al lavoro e il gruppo mi ha accolto alla grande».

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