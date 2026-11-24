Ciclista investita in viale Aguggiari a Varese: soccorsa una donna di 22 anni
L'incidente è avvenuto nella serata di martedì 24 novembre. Sul posto i soccorsi del 118 e i carabinieri. Intervento dei soccorsi in codice giallo
Un incidente stradale si è verificato nella serata di martedì 24 novembre a Varese. Intorno alle 20.45, lungo viale Aguggiari Padre Gian Battista, una ciclista è rimasta coinvolta in un investimento.
(foto d’archivio)
Secondo le prime informazioni diffuse dai soccorsi, nell’incidente è rimasta ferita una donna di 22 anni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza giunta da Azzate e i carabinieri per prestare assistenza e ricostruire la dinamica dell’accaduto.
La giovane è stata soccorsa in codice giallo, un livello di gravità che indica condizioni serie ma che non fanno temere per la vita. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.
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