Cicloturismo e territorio: fondazione Varese Welcome a “M come Montagna”
Per l'occasione, la Fondazione ha partecipato con uno spazio interamente dedicato a Varese Do You Bike, il progetto nato per promuovere e valorizzare gli itinerari ciclistici del territorio varesino
Anche la Fondazione Varese Welcome è tra i protagonisti di “M come Montagna”, la rassegna dedicata agli amanti delle terre alte ospitata al Brixia Forum di Brescia, tenutasi durante il weekend 14/15 novembre 2026. Per l’occasione, la Fondazione ha partecipato con uno spazio interamente dedicato a Varese Do You Bike, il progetto nato per promuovere e valorizzare gli itinerari ciclistici del territorio varesino.
Durante l’evento, che ha registrato 15.000 visitatori, lo stand ha fatto da punto d’incontro per tanti appassionati di montagna, escursionisti e ciclisti – dalla mountain bike al gravel fino alle e-bike – interessati a scoprire la rete di itinerari che collega i laghi alle nostre montagne, tra tracce GPX, servizi dedicati e strutture di accoglienza per chi pedala.
«Portare Varese Do You Bike a una fiera come questa significa parlare direttamente a chi cerca un modo autentico e sostenibile di vivere l’outdoor – spiega il presidente di Fondazione Varese Welcome Mauro Vitiello -. Il nostro territorio ha un potenziale enorme per il cicloturismo, e farlo conoscere fuori dai confini provinciali attraverso iniziative concrete è la strada giusta per farlo crescere».
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