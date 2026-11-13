“Cinema e arti figurative. Storie d’amore e tradimenti”, le lezioni di Filmstudio 90

Il cinema ama la pittura da sempre. L’ha corteggiata, citata, imitata e, a volte, tradita. Da questa relazione lunga e complicata parte il nuovo percorso delle Lezioni di Cinema, che tornano a Varese con “Cinema e arti figurative. Storie d’amore e tradimenti”, organizzato da Filmstudio 90 APS in partenariato con il Comune di Varese.

Tre incontri, tutti di sabato dalle 16 alle 18, per esplorare uno dei legami più affascinanti della storia dell’immagine: quello tra chi dipinge e chi filma. Dietro molte inquadrature del grande cinema ci sono tele, affreschi e composizioni che i registi hanno studiato, assimilato e rielaborato, fino a farne un linguaggio nuovo. A volte è omaggio dichiarato, altre volte ispirazione silenziosa, altre ancora vera e propria “ossessione”.

Il programma

Sabato 21 novembre, Biblioteca Civica di Varese, Sala Morselli (via Luigi Sacco 9)

Sindrome di Stendhal: le vertigini del regista. Il titolo richiama lo smarrimento che si prova davanti a una bellezza troppo grande. Il primo appuntamento indaga quanto i registi ne siano stati contagiati: ispirazioni, citazioni, plagi e magnifiche ossessioni. Un “Grand Tour” nel cinema italiano, da Pasolini a La grande bellezza, per riconoscere la matrice pittorica del cinema d’autore.

Sabato 28 novembre, Castello di Masnago, Sala conferenze (via Cola di Rienzo 42)

La composizione spaziale dalla tela allo schermo. Il secondo incontro si concentra sullo spazio e sul modo in cui pittura e cinema lo costruiscono. Si parte dalle “scatole prospettiche” di Keaton, Welles, Kubrick e Greenaway, dove l’inquadratura diventa architettura. Poi si attraversano gli spazi americani, tra pittura e cinema di genere, con Ford, Hitchcock, Lynch e altri “adorabili ladri” capaci di rubare dall’arte per restituire qualcosa di nuovo.

Sabato 5 dicembre, Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1)

Cinema d’avanguardia e avanguardie nel cinema. L’ultima lezione guarda alle origini del cinema sperimentale e ai debiti inestinguibili verso Espressionismo e Surrealismo. Il racconto prosegue fino alle rotture del dopo: “E poi arrivò Tarkovskij… e poi arrivò Godard…”.

Tutte le lezioni sono a cura di Alessandro Leone, docente di storia dell’arte, regista e critico cinematografico, responsabile di Cinequanon.it.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Per iscriversi scrivere a prenotazioni@filmstudio90.it.