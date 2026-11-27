Martedì 15 dicembre in Sala Consiliare una serata promossa da Il Ponte delle Idee e Fotovideoclub Verbano APS per ripercorrere la storia dei film che hanno accompagnato le feste di generazioni di italiani

Da Vacanze di Natale del 1983 alle pellicole che per decenni hanno dominato il botteghino durante le festività, diventando un appuntamento fisso per milioni di spettatori. Martedì 15 dicembre, alle 21, la Sala Consiliare di Sesto Calende ospiterà l’incontro Cosa resta di queste risate? L’eredità dei cinepanettoni nell’Italia di oggi”, dedicato a uno dei fenomeni più popolari del cinema italiano.

L’iniziativa è organizzata dal comitato Il Ponte delle Idee insieme al Fotovideoclub Verbano APS. Ospite della serata sarà Gabriele Lingiardi, giornalista, critico e divulgatore cinematografico, docente a contratto all’Università Cattolica.

L’incontro ripercorrerà la nascita del fenomeno dei cinepanettoni e la sua evoluzione nel corso degli anni, cercando di capire quale eredità abbiano lasciato questi film nella cultura popolare italiana. Una riflessione che parte dal cinema ma che tocca anche il costume, i linguaggi e i cambiamenti sociali raccontati, spesso in modo leggero e grottesco, da una produzione che ha segnato l’immaginario collettivo del Paese.

La serata sarà curata da Roberta Colombo e rientra nelle attività de Il Ponte delle Idee, comitato nato a Sesto Calende all’inizio del 2026 per proporre momenti di approfondimento e confronto aperti alla cittadinanza. Negli ultimi mesi il gruppo ha organizzato incontri dedicati ai social media, al rapporto tra fede e politica, alla matematica e alla satira nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Partner dell’iniziativa è il Fotovideoclub Verbano APS, associazione attiva dal 1962 che riunisce appassionati di fotografia e video e promuove corsi, mostre e proiezioni sul territorio.

L’ingresso è libero. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email ilpontedelleidee@gmail.com.