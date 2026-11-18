Cinquanta chilometri e undici ore di cammino per chiedere il rinnovo del contratto nella sanità privata
Sono partiti alle 7 da Cunardo per arrivare alle 18 a Castellanza. Presenti le delegazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil. Il 3 dicembre manifestazione in tutt'Italia
Hanno camminato da Cunardo a Castellanza in una staffetta per esprimere vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità privata. I tre sindacati confederali di categoria: FP Cgil, UIL FP Varese e Cisl dei Laghi FP hanno percorso i 50 chilometri con una partecipazione significativa. Presente anche il Segretario generale UIL FP Lombardia Gianluca Firrisi. Un’anticipazione della manifestazione in programma il 3 dicembre sotto Regione Lombardia.
La staffetta è partita alle ore 7 dalla struttura Le Terrazze di Cunardo, la più a nord della provincia, ed è arrivata alle ore 18 alla Mater Domini di Castellanza. Undici ore di presenza, partecipazione e testimonianza, attraversando idealmente il territorio provinciale per dare voce a chi ogni giorno lavora nei servizi sanitari e sociosanitari.
«Non esiste una sanità di serie A e una sanità di serie B, così come non possono esistere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Chi ogni giorno garantisce assistenza e cura deve avere diritti, tutele e riconoscimenti adeguati. Non chiediamo privilegi, ma giustizia contrattuale, salariale e professionale. Il lavoro nella sanità privata ha lo stesso valore e la stessa dignità di quello svolto nel pubblico» ha commentato il Segretario generale della UIL FP Varese, Gianluca Firrisi – Arrivo alla fine di questa giornata con tanta stanchezza, ma soprattutto con una grande soddisfazione. Partire alle 7 del mattino da Cunardo e arrivare alle 18 a Castellanza è stato un impegno importante, reso possibile dalla partecipazione e dalla determinazione di tutta la nostra squadra. Abbiamo voluto esserci fisicamente, attraversare il territorio e dimostrare alle lavoratrici e ai lavoratori che non sono soli. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, la nostra squadra della UIL FP Varese e il Segretario generale UIL FP Lombardia per la presenza e il sostegno. Oggi abbiamo dato un segnale concreto di unità: continueremo a farlo finché non arriveranno risposte adeguate alle richieste di chi lavora nella sanità privata».
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