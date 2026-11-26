Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia celebra i cinquant’anni dell’emittenza libera in Italia con il convegno istituzionale “50 anni di libertà: storia delle radio e tv locali in Lombardia”, in programma lunedì 30 novembre a Milano presso la Sala Pirelli di Palazzo Pirelli. Ai partecipanti registrati verrà consegnata in omaggio una copia del volume realizzato appositamente per l’occasione.

Saluti istituzionali e videomessaggi

L’incontro, moderato dal giornalista Renato Andreolassi, prenderà il via alle 10 con i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dell’ex presidente di Corecom e Corerat Lombardia Maria Luisa Sangiorgio e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia Riccardo Sorrentino.

A fare gli onori di casa saranno il presidente del Corecom Lombardia Cesare Gariboldi insieme ai vicepresidenti Maurizio Gussoni e Marianna Sala e ai componenti Veronica Cella e Marco Dragone. Alle 10.30, prima della tavola rotonda, sono previsti i contributi in videomessaggio del produttore discografico Claudio Cecchetto e del presentatore televisivo Ettore Andenna.

Il primo focus dedicato alle radio

Il programma si articolerà in due focus tematici, a partire dal mondo della radio per ripercorrere la nascita delle frequenze libere e lo sviluppo dei primi network locali.

In presenza interverranno lo storico, conduttore radiofonico e autore Massimo Emanuelli, il commissario Agcom Massimiliano Capitanio, il direttore di Newslinet, name partner di Mcl Avvocati Associati e fondatore di Consultmedia Massimo Lualdi e il direttore dell’emittente radiofonica “Giornale Radio” Domenico Zambarelli. Durante questa sessione verrà presentato il nuovo libro di Emanuelli, curato dal Corecom Lombardia e intitolato “Storia delle radio e tv locali lombarde con breve storia del Corecom (già Corerat)”, che fa da base storico-documentale dell’iniziativa.

Dalle tv locali al digitale e le parole di Gariboldi

Il secondo blocco sarà dedicato alla televisione e al passaggio dalle storiche emittenti locali alle piattaforme digitali contemporanee.

Confronteranno le proprie esperienze il vicepresidente di Confindustria Radio Televisioni e presidente dell’Associazione TV Locali Maurizio Giunco, il coordinatore Aeranti-Corallo e presidente Aeranti Marco Rossignoli in collegamento, l’imprenditore televisivo e politico Paolo Romani, il docente di storia dei media all’Università Cattolica Giorgio Simonelli e l’attrice e conduttrice televisiva Clara Taormina.

«Cinquant’anni di emittenza libera testimoniano la straordinaria vitalità del tessuto democratico, culturale e informativo della nostra regione – le parole di Cesare Gariboldi, presidente del Corecom Lombardia –. Con questo appuntamento vogliamo non solo rendere omaggio ai pionieri e alle emittenti che hanno fatto la storia dell’informazione di prossimità, ma anche aprire una riflessione strategica sulle sfide deontologiche e strutturali che il digitale ci impone oggi, riaffermando il ruolo del Corecom al fianco degli operatori e dei cittadini lombardi».