In occasione del centenario della nascita di Dario Fo e della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, Marina De Juli, attrice storica della Compagnia Fo-Rame, porta in scena un percorso teatrale dedicato alle donne, alla loro forza, alla loro ironia e alla capacità di cambiare il proprio destino.

Un viaggio che attraversa il teatro di Dario Fo e Franca Rame, ma che arriva anche a una storia personale, quella della stessa Marina De Juli, che nel suo spettacolo autobiografico racconta come sia riuscita a conquistare il palcoscenico seguendo la propria passione, nonostante le difficoltà e i condizionamenti familiari e sociali.

I due spettacoli tratti dalle opere di Dario Fo e Franca Rame si svolgono con il patrocinio della Fondazione Fo-Rame, a testimonianza del legame con l’eredità artistica e culturale dei due grandi protagonisti del teatro italiano.

Tre spettacoli diversi, accomunati da uno sguardo profondamente femminile e da quella miscela di comicità, grottesco, ironia e impegno civile che caratterizza il teatro dei maestri Fo-Rame e che continua a parlare al nostro presente.

«Dalle donne che cercano di emanciparsi dai ruoli imposti dalla società a quelle che trovano il coraggio di scegliere una strada diversa, fino alla storia di una ragazza che sogna di diventare attrice – dice Marina De juli – Storie lontane nel tempo, ma unite dalla stessa necessità di essere libere e di poter decidere della propria vita. Perché il teatro può far ridere, emozionare e divertire, ma anche aprire domande, scuotere le coscienze e dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato».

Il calendario degli appuntamenti

JOHANNA PADANA A LA DESCOVÈRTA DE LE AMERICHE

Di Dario Fo – Adattamento al femminile di Marina De Juli

Venerdì 20 novembre, ore 20.30 – Malnate: Aula Magna “Falcone Borsellino”, Scuole Medie (ingresso libero)

Sabato 28 novembre, ore 20,30 – Banco di Bedigliora: Teatro di Banco (Lema, Canton Ticino)

Johanna non è un’eroina, ma una donna qualunque. Nata tra le valli bergamasche, cresciuta in una famiglia ricca solo di figlie, diventa novizia per fame, fugge dai Lanzichenecchi e approda a Venezia. Qui incontra l’amore, la passione, ma anche l’Inquisizione. Comprende presto che, nella società del Cinquecento, essere donna significa avere poche possibilità di scelta. Decide allora di travestirsi da uomo e partire: prima verso Siviglia, poi a bordo di una nave di Cristoforo Colombo, alla volta del Nuovo Mondo.

Con la sua sensibilità e il suo sguardo femminile, Johanna diventa testimone e narratrice della colonizzazione, raccontando la resistenza di un popolo indios che, grazie all’intelligenza, alla fantasia e alla capacità di adattamento, cerca di opporsi alla spietata invasione spagnola.

Un monologo comico, grottesco e a tratti drammatico, nel quale la grande storia si intreccia con le vicende della gente comune: donne e uomini spesso dimenticati dalla Storia ufficiale, ma che, in fondo, la Storia la fanno davvero. Spettacolo con il patrocinio della Fondazione Fo-Rame.

TUTTA CASA, LETTO E CHIESA

Di Franca Rame e Dario Fo – Regia di Franca Rame (All’interno dell’evento “Parola di Fo. Canzone, diritto e teatro”

Martedì 24 novembre, ore 20,30 – Como: Teatro Nuovo di Rebbio (ingresso con offerta libera a favore di “Telefono Donna Como”

Giovedì 26 novembre, ore 17 – Varese: Università degli Studi dell’Insubria, Aula Magna (Ingresso libero)

Uno degli spettacoli più celebri e significativi del teatro di Franca Rame e Dario Fo, un’opera che, attraverso comicità, ironia e provocazione, mette a nudo contraddizioni, condizionamenti e stereotipi della condizione femminile.

Lo spettacolo si compone di monologhi comico-grotteschi che raccontano le tante sfaccettature dell’essere donna.

Ne “La donna sola“, una donna apparentemente circondata da ogni comodità racconta la propria vita domestica, scoprendo quanto le manchino proprio le cose più importanti: il rispetto e la fiducia in sè stessa.

Con “Il risveglio” si entra nell’universo delle donne contemporanee, schiacciate dai ritmi frenetici della quotidianità, divise tra lavoro, famiglia e responsabilità, in un continuo rincorrersi di doveri e aspettative.

La seconda parte affronta il tema della sessualità femminile, tra un’esilarante lezione sugli orgasmi e l’antica giullarata La parpaja topola, ricca di umorismo, poesia e provocazione.

Uno spettacolo che alterna risate e riflessione, capace di parlare ancora oggi con straordinaria attualità. Perché le battaglie per la libertà, il rispetto e l’autodeterminazione delle donne non appartengono al passato: sono questioni ancora aperte.

Spettacolo con il patrocinio della Fondazione Fo-Rame.

POTEVO FARE COSE PEGGIORI

Di e con Marina De Juli. Tastiere: Enrico Salvato Canto: Giusy Consoli

Venerdì 27 novembre, ore 20.45 – Cantello: Biblioteca all’Antico Cascinale Lombardo (ingresso libero)

Dario Fo diceva che per scrivere bisogna partire da sè stessi e che i primi sette anni di vita sono fondamentali per capire chi siamo. «Io, per sicurezza, ne ho raccontati venti. Lui era un genio, io no!», dice l’attrice.

Nasce così “Potevo fare cose peggiori”, uno spettacolo autobiografico nel quale Marina De Juli ripercorre i primi vent’anni della propria vita, dall’infanzia durante il dopoguerra fino alla giovinezza, attraverso il rapporto con la madre, gli incontri, gli scontri generazionali, i sogni e le contraddizioni di un’epoca.

Un racconto fatto di parole, musica e canzoni degli anni Settanta e Ottanta, che ricostruisce il percorso, tutt’altro che scontato, di una bambina e poi di una ragazza che, nonostante le aspettative familiari, i condizionamenti e le difficoltà, trova la forza di seguire la propria passione e diventare attrice.

Con ironia e sincerità, Marina racconta come si possa arrivare a scegliere una strada diversa da quella che altri hanno immaginato per noi, come una passione possa cambiare il destino e come, a volte, per trovare il proprio posto nel mondo sia necessario avere il coraggio di disubbidire.

La sua è una storia personale, ma anche uno spaccato di società e di costume, un incontro tra generazioni che parla di educazione, libertà, desideri e possibilità: «Perché dietro ogni donna che riesce a scegliere la propria strada c’è una storia fatta di piccoli e grandi atti di coraggio. E qualche volta anche di una buona dose di ironia».

Uno spettacolo in cui il pubblico più maturo potrà riconoscersi e ritrovare frammenti della propria giovinezza, mentre i più giovani potranno scoprire che inseguire i propri sogni, anche quando sembra impossibile, vale sempre la pena.