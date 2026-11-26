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Cinque nuovi alberi nel giardino della scuola “E. De Amicis” di Busto Arsizio per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi, che si è tenuta il 21 novembre scorso, e dare il benvenuto agli oltre cento alunni delle cinque classi prime.

L’iniziativa, intitolata “Mettiamo radici insieme!”, verrà celebrata domani, venerdì 27 novembre, come momento di inclusione e collaborazione, coinvolgendo gli studenti delle sezioni 1A, 1B, 1C, 1D e 1E in una mattinata di attività.

Al centro dell’appuntamento la donazione di cinque alberi autoctoni da parte del circolo Legambiente Busto Arsizio, che verranno messi a dimora nel cortile scolastico grazie alla collaborazione con gli allievi e i formatori dell’Enaip di Busto Arsizio. I ragazzi parteciperanno direttamente alla piantumazione, imparando l’importanza della biodiversità e della cura degli spazi comuni.

La giornata ècontinuerà con attività dedicate all’accoglienza e alla conoscenza reciproca. In Aula Magna gli studenti riempiranno simbolicamente uno “zaino ideale” con pensieri e atteggiamenti positivi da portare con sé durante l’anno scolastico, come il sostegno reciproco, la pazienza e lo spirito di squadra, lasciando fuori pregiudizi, pettegolezzi e ansia da prestazione.

Non mancheranno quiz ecologici, giochi per riconoscere le foglie e momenti di confronto tra compagni, prima della merenda di stagione offerta dal Comitato Genitori.

L’istituto ha ringraziato Legambiente Busto Arsizio, Enaip, le famiglie e i docenti per aver contribuito alla riuscita di un’iniziativa che ha voluto trasmettere un messaggio semplice: come gli alberi, anche i rapporti tra compagni hanno bisogno di radici solide, attenzione e cura per crescere.