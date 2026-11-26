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Fratelli d’Italia rafforza la propria presenza sul territorio varesino con l’autorizzazione di cinque nuovi circoli decisa durante l’ultimo direttivo provinciale, portando a quota 40 il totale delle sedi locali in provincia di Varese.

I cinque nuovi circoli e i responsabili

Le nuove realtà territoriali riguardano cinque comuni e sono state affidate ad altrettanti referenti locali. A Jerago con Orago il responsabile designato è Salvatore Marino, mentre a Besnate nasce il circolo “Giuseppe Martignoni” guidato da Crescenzo De Luca. A Laveno Mombello la guida è stata affidata a Luciano Gargaglione, a Malnate il circolo è condotto da Luca Gargano e a Vedano Olona il responsabile è il consigliere comunale Alessandro Segalini.

Il commento della segreteria provinciale

Con l’apertura di queste cinque sedi, la provincia di Varese consolida il proprio ruolo all’interno del partito in Lombardia. «La nostra è una continua crescita – il commento di Andrea Pellicini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – ed è un segnale assolutamente positivo che gruppi di persone animate da comune passione politica continuino ad avere la volontà di lavorare insieme per il proprio territorio e più in generale per la nostra nazione».