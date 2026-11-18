Si è svolta oggi, mercoledì 18 novembre, la Marcia dei Diritti dei bambini della scuole di Busto Arsizio per i Diritti dell’Infanzia.

Galleria fotografica La marcia dei bambini a Busto Arsizio 4 di 11

La “manifestazione” ha dato ufficialmente il via alla Settimana dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza bustocca. Circa 500 bambini e bambine hanno così sfilato da piazza San Giovanni, dove hanno ricevuto il saluto del sindaco Emanuele Antonelli e del monsignor Severino Pagani, fino al Museo del Tessile, dove sono stati accolti da una merenda e da una mattinata di laboratori ludico/didattici. Presenti anche Paola Reguzzoni, assessora all’Inclusione Sociale, e Chiara Colombo, assessora alle Politiche Educative.

La Settimana dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promossa dal Comune e coordinata dalla cooperativa sociale Piccolo Principe Onlus, fino a domenica 22 prevede un ricco programma di appuntamenti.

Si parte già stasera al Teatro Sociale con lo spettacolo “Stasera parlo io” di Paolo Ruffini, alle 21:00; domani e sabato proseguono i laboratori a cura di delle cooperative Intrecci e Elaborando e le associazioni Lilliput, Starbene, Scodinzoland, Accuratamente e Primi Passi.

Venerdì 20 in Sala Tramogge dei Molini Marzoli per i grandi con il convegno “Tutti vogliamo essere Shrek – Dietro l’orco il disagio visibile e invisibile degli adolescenti e dei bambini”. Da segnalare tra i relatori ci saranno Fabio Madeddu, docente di psicologia clinica dell’Università Bicocca, Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta esperto dell’età evolutiva, la giornalista e scrittrice Gabriella Simoni che presenterà una approfondimento sul fenomeno delle “maranzine”, e Ilaria Giulini, moglie del presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini, che parlerà di sport e educazione. Il convegno è organizzato dalla sinergia tra Piccolo Principe Onlus e ACOF.

Si chiude sabato 21: alle 11 e alle 15:00 andrà in scena “Tessitori di storie”, uno spettacolo itinerante e interattivo a cura delle cantastorie di Dramatrà. Alle 17 invece è previsto un torneo di calcetto femminile, nella palestra delle scuole Pertini, con in campo la Nazionale italiana Suore, la Nazionale Modelle, le Educatrici Piccolo Principe, la Nazionale italiana Tattoo Woman e la Nazionale italiana Curvy.