Cinquemila chilometri dall’Italia all’Africa occidentale a bordo di una Fiat Panda 1200 del 2017 per finanziare progetti sanitari e sociali. È l’iniziativa dei Flying Fennecs, il duo formato da Arianna e Luca, che prenderà parte all’edizione 2026-2027 della Rust2Dakar. Il nome del team richiama la volpe del deserto, scelta per le grandi orecchie come simbolo di ascolto verso le persone e le storie incontrate lungo la strada, oltre che per la capacità di adattamento.

Il percorso dall’Italia alla Guinea-Bissau

La traversata non è una gara di velocità, ma un rally benefico a percorso libero tra checkpoint che si snoda lungo sei frontiere, per un totale di circa 5.000 chilometri (che salgono a 6.000 considerando l’intero trasferimento dall’Italia). La partenza dell’equipaggio è fissata dall’area tra Milano e il Varesotto in direzione del porto d’imbarco per Tangeri, in Marocco.

Dal 26 dicembre 2026 all’11 gennaio 2027, i partecipanti scenderanno lungo la costa atlantica toccando località come Essaouira e la laguna di Dakhla, nel Sahara Occidentale, superando il Tropico del Cancro. Dopo aver attraversato la Mauritania fino al Lago Rosa nei pressi di Dakar, in Senegal, il convoglio proseguirà verso sud attraverso il Gambia e la regione della Casamance, fino al traguardo finale in Guinea-Bissau.

Una Fiat Panda preparata per il deserto

Il regolamento della Rust2Dakar ammette sette categorie di veicoli, senza richiedere mezzi da rally professionale, ma imponendo che ogni auto sia regolarmente immatricolata, revisionata e assicurata. Poiché l’organizzazione non fornisce assistenza tecnica durante il tragitto, la scelta è ricaduta su una vettura dalla meccanica semplice e facilmente riparabile.

Per l’allestimento e la messa a punto del mezzo, Arianna e Luca collaborano con la concessionaria varesina Marelli e Pozzi. Oltre ai ricambi essenziali, l’auto trasporterà medicinali, materiale scolastico e beni di prima necessità destinati ai villaggi. Una volta giunta in Guinea-Bissau, la Panda non farà ritorno in Italia, ma sarà donata direttamente a scuole, presidi sanitari e progetti locali.

Parallelamente al viaggio è attiva sulla piattaforma Rete del Dono la campagna ufficiale Wheels to Fly. Il 100% delle donazioni raccolte – che godono delle agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni di volontariato – viene devoluto direttamente a Tavolo 8 ODV, senza coprire le spese di viaggio dell’equipaggio.

Le risorse serviranno a sostenere il presidio ospedaliero di maternità “La Capanna di Franco” in Guinea-Bissau, il progetto giovanile “Garage Ze” e il centro di essiccazione frutta per donne “Casamango” in Senegal. È possibile contribuire anche partecipando agli incontri di presentazione organizzati in Lombardia, come le serate ospitate da Materia Spazio Libero e Hug Milano, dove vengono raccolti anche materiali utili, oppure destinando il 5×1000 all’associazione.

Come seguire il viaggio

Gli aggiornamenti sulla preparazione meccanica e le tappe della traversata sono pubblicati sul profilo Instagram dei Flying Fennecs e sul sito ufficiale di Rust2Dakar e saranno poi realizzati un podcast e un documentario grazie alle foto, alle interviste e alle esperienze che verranno raccolte durante il viaggio. VareseNews sostiene il progetto di Arianna e Luca e seguirà da vicino il percorso, raccontando le diverse fasi dell’iniziativa in Africa occidentale.