È stato trovato senza vita nella mattinata di sabato 21 novembre, all’interno di una villa abbandonata nei pressi della stazione ferroviaria di Cittiglio. La vittima è Francesco Oppizzio, 60 anni, conosciuto da tutti come “Sisco”, una presenza familiare per molti abitanti della zona tra Caravate, Cittiglio e Laveno Mombello.

Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno di un complesso di edifici disabitati e in stato di degrado. La scomparsa era stata denunciata venerdì sera dalla sorella, che non riusciva a incontrarlo da circa venti giorni. La donna si era rivolta ai carabinieri della stazione di Laveno Mombello per segnalare la situazione. Francesco non possedeva un telefono cellulare e, non avendo una dimora stabile, non era sempre facile rintracciarlo ma aveva sempre mantenuto i rapporti con la sorella.

Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire a diversi giorni prima del ritrovamento. Non sono stati rilevati segni di violenza e la morte è stata attribuita a cause naturali. La Procura di Varese ha deciso di non disporre l’autopsia, autorizzando la restituzione della salma ai familiari.

Francesco Oppizzio era conosciuto da molte persone del territorio. Lo si incontrava spesso lungo le strade tra Caravate, Cittiglio e Laveno Mombello, paesi che attraversava a piedi percorrendo anche diversi chilometri ogni giorno.