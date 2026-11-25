Cocquio Trevisago si tinge di rosso per dire “no“ alla violenza sulle donne
In occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, il Municipio ospita un'esposizione di scarpe rosse realizzata dalle dipendenti comunali. Il sindaco Danilo Centrella: «Dietro ogni paio c'è una donna, una storia, una vita che merita libertà e dignità»
Anche il Comune di Cocquio Trevisago partecipa alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un’iniziativa simbolica allestita negli spazi del Municipio: una serie di scarpe rosse, diventate negli anni uno dei simboli più riconoscibili della sensibilizzazione contro la violenza di genere.
A realizzare l’esposizione sono state alcune dipendenti comunali, che hanno aderito all’iniziativa contribuendo a trasformare un gesto semplice in un messaggio rivolto a tutta la comunità. A loro è andato il ringraziamento del sindaco Danilo Centrella, che ha sottolineato il significato di quelle scarpe: «Dietro ogni paio c’è una donna, una storia, una vita che merita libertà, dignità, ascolto e protezione».
Nel messaggio diffuso per il 25 novembre, il primo cittadino richiama anche la necessità di riconoscere le diverse forme in cui può manifestarsi la violenza, a partire dal controllo e dalla paura all’interno delle relazioni. «La violenza non è mai amore. L’amore non è possesso, controllo, paura o silenzio», scrive Centrella, invitando a costruire una cultura del rispetto attraverso l’educazione e l’attenzione quotidiana.
Il Comune rinnova così il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di violenza sulle donne, indicando nella collaborazione tra istituzioni, famiglie, scuola, associazioni e cittadini la strada per rendere più consapevole e solidale il territorio.
L’obiettivo, conclude il sindaco, è fare in modo che nessuna donna venga lasciata sola nel momento in cui trova la forza di chiedere aiuto: trasformare la consapevolezza in responsabilità e la responsabilità in cambiamento.
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