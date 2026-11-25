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Anche il Comune di Cocquio Trevisago partecipa alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un’iniziativa simbolica allestita negli spazi del Municipio: una serie di scarpe rosse, diventate negli anni uno dei simboli più riconoscibili della sensibilizzazione contro la violenza di genere.

A realizzare l’esposizione sono state alcune dipendenti comunali, che hanno aderito all’iniziativa contribuendo a trasformare un gesto semplice in un messaggio rivolto a tutta la comunità. A loro è andato il ringraziamento del sindaco Danilo Centrella, che ha sottolineato il significato di quelle scarpe: «Dietro ogni paio c’è una donna, una storia, una vita che merita libertà, dignità, ascolto e protezione».

Nel messaggio diffuso per il 25 novembre, il primo cittadino richiama anche la necessità di riconoscere le diverse forme in cui può manifestarsi la violenza, a partire dal controllo e dalla paura all’interno delle relazioni. «La violenza non è mai amore. L’amore non è possesso, controllo, paura o silenzio», scrive Centrella, invitando a costruire una cultura del rispetto attraverso l’educazione e l’attenzione quotidiana.

Il Comune rinnova così il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di violenza sulle donne, indicando nella collaborazione tra istituzioni, famiglie, scuola, associazioni e cittadini la strada per rendere più consapevole e solidale il territorio.

L’obiettivo, conclude il sindaco, è fare in modo che nessuna donna venga lasciata sola nel momento in cui trova la forza di chiedere aiuto: trasformare la consapevolezza in responsabilità e la responsabilità in cambiamento.