Si terrà martedì 24 novembre, dalle 9 alle 13 nell’Aula Magna del Collegio Cattaneo in via Dunant 7 a Varese, una conferenza dedicata agli effetti sociali del Codice Rosso e alla tutela di donne e minori, che vedrà la partecipazione dell’onorevole Stefania Ascari, prima firmataria della legge. L’appuntamento, intitolato “Dalla norma alla realtà: l’impatto del Codice Rosso tra protezione della donna e salvaguardia dei minori”, è promosso dall’Università dell’Insubria in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’evento rientra nel programma della diciottesima edizione del progetto “Giovani Pensatori”. L’iniziativa è realizzata e moderata da Stefania Barile, docente dei Licei Manzoni di Varese e coordinatrice del progetto, in collaborazione con Paola Biavaschi, delegata della Rettrice per l’Uguaglianza di Genere e le Pari Opportunità.

A sette anni dalla legge 69/2019: il confronto con gli studenti

A distanza di sette anni dalla promulgazione, la normativa viene analizzata nel suo impatto concreto sulla società insieme agli alunni delle scuole superiori e agli iscritti del corso triennale di Scienze della Comunicazione. L’obiettivo è capire come una legge nata per garantire tempestività nella protezione abbia avviato anche un cambiamento culturale per le nuove generazioni.

«L’obiettivo consiste nel condurre i Giovani Pensatori a riflettere sulla L. 69/2019 con la sua prima firmataria, l’onorevole Stefania Ascari – spiega Stefania Barile, docente dei Licei Manzoni di Varese e coordinatrice del progetto – e su un intervento legislativo, che richiede di rinnovare il valore delle relazioni più importanti, quelle alla base della costruzione della famiglia, la prima cellula della nostra società».

Il confronto affronterà non solo gli strumenti di contrasto ai maltrattamenti, ma anche le strategie socio-politiche necessarie per prevenire la violenza di genere in ogni sua forma e il reato di femminicidio.

Il programma della mattinata: dal revenge porn ai minori

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Antonio Maria Orecchia, responsabile scientifico del progetto Giovani Pensatori, di Paola Biavaschi e di Rosa Dimaggio, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Varese e promotrice della rete “Trama – Un luogo, una rete”. Subito dopo, l’onorevole Stefania Ascari traccerà il quadro di riferimento della norma, seguita dall’intervento di Paola Biavaschi sul “revenge porn”, il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti introdotto proprio dal Codice Rosso.

Nella seconda parte della mattinata l’attenzione si sposterà sul piano giuridico e sui più giovani. Stefania Passiu, dell’associazione SiCura di Gallarate-Milano, presenterà i dati del Rapporto Grevio, la valutazione elaborata dal gruppo di esperti del Consiglio d’Europa. A seguire, Sabrina Ditaranto, sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, approfondirà il tema della violenza assistita e dei reati che coinvolgono, spesso in silenzio, i figli.

La mattinata si chiuderà con un dibattito aperto alle domande degli studenti e con le conclusioni affidate alle ricerche dell’Osservatorio Giovanile di Genere Insubria (OGGI), coordinato da Paola Biavaschi.