Cogliate celebra i 100 anni del Corpo Musicale Verdi con “La Traviata”

Il Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Cogliate festeggia il proprio centenario con un appuntamento senza precedenti nella sua storia: la rappresentazione integrale de “La Traviata” di Giuseppe Verdi, una delle opere più amate e conosciute del repertorio lirico italiano.

L’appuntamento è per domenica 15 novembre alle 16 al PalaSandalmazi, la palestra comunale di viale Rimembranze 13, dove andrà in scena l’opera in tre atti, presentata con il titolo “Tra amore, passione e destino”. Per il Corpo Musicale Verdi si tratta della prima volta alle prese con la realizzazione di un’opera lirica completa, una scelta che dà al concerto del centenario un significato particolarmente importante.

Sul palco, accanto ai musicisti del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” di Cogliate, salirà il Coro lirico “Simone Mayr” di Bergamo. La parte dei solisti sarà affidata a Romina Novis, soprano che interpreterà Violetta; Fabio Valenti, tenore nel ruolo di Alfredo, e Daniele Girometti, baritono che vestirà i panni di Germont. La direzione musicale sarà affidata al maestro Gian Carlo Ghinzani.

Il pubblico potrà così ritrovare alcuni dei momenti più celebri dell’opera composta da Giuseppe Verdi, dal famoso brindisi “Libiamo ne’ lieti calici” fino al drammatico epilogo della vicenda di Violetta, Alfredo e Germont. Una storia di amore, sacrificio e destino che continua a emozionare il pubblico di tutto il mondo.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali delle celebrazioni per i cento anni del Corpo Musicale, fondato nel 1926 e diventato nel tempo una presenza importante nella vita culturale e comunitaria di Cogliate. Un anniversario che l’associazione ha scelto di festeggiare con un progetto ambizioso, coinvolgendo realtà musicali e interpreti di esperienza.

Ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.