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Colletta Alimentare, Varese sul podio della solidarietà: raccolte 231 tonnellate di cibo, seconda in Lombardia

La provincia dei laghi si piazza subito dopo Milano nella classifica regionale (che supera complessivamente le 2.000 tonnellate, +2,7%). A livello nazionale raggiunta quota 8.700 tonnellate nonostante l’inflazione al 5,4%: in campo 160mila volontari per aiutare 1,7 milioni di persone

Generico 09 Nov 2026

Una risposta straordinaria che conferma la vocazione solidale del Varesotto. In occasione della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, la provincia di Varese ha raccolto 231 tonnellate di generi alimentari, conquistando il secondo posto assoluto in Lombardia alle spalle della sola area metropolitana di Milano (706 tonnellate) e davanti a province popolose come Bergamo (212), Brescia (206) e Monza e Brianza (195).

Un risultato che traina l’intera regione: in Lombardia, dove l’iniziativa ha coinvolto 1.835 punti vendita e circa 46.000 volontari, sono state raccolte complessivamente 2.003 tonnellate di alimenti (incluso il contributo del Verbano-Cusio-Ossola, gestito dal Banco Alimentare lombardo), registrando una crescita del 2,7% rispetto allo scorso anno.

Il dato nazionale: la generosità batte il caro vita Anche allargando lo sguardo al resto d’Italia, il bilancio del trentennale segna un passo avanti: sono 8.700 le tonnellate di alimenti raccolti in tutta la penisola (superando le 8.600 tonnellate della precedente edizione), a cui si aggiungeranno nei prossimi giorni le donazioni effettuate tramite la spesa online sulle piattaforme aderenti.

Un traguardo particolarmente significativo se letto alla luce del contesto economico: secondo le stime Istat, infatti, a ottobre l’inflazione ha raggiunto il 5,4% su base annua. Nonostante i rincari pesino sui bilanci familiari, migliaia di cittadini hanno scelto di condividere una parte della propria spesa con chi è in difficoltà, sostenuti dall’impegno di oltre 160.000 volontari presenti nei supermercati. Nei prossimi mesi i prodotti raccolti saranno distribuiti attraverso le oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare — mense, case famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada — che assistono in Italia più di 1.700.000 persone.

Il protagonismo dei giovani e il sostegno delle istituzioni Oltre al peso delle derrate alimentari, l’edizione 2026 mette in luce il valore del tempo donato da migliaia di studenti e ragazzi che hanno scelto di trascorrere il sabato davanti ai supermercati.

«Anche in Lombardia il risultato della Colletta conferma quanto sia forte la disponibilità delle persone a condividere e a prendersi cura degli altri — dichiara Giovanni Nava, responsabile regionale della Colletta Alimentare di Banco Alimentare della Lombardia —. Un ringraziamento particolare va ai tanti giovani che hanno scelto di esserci: la loro partecipazione è un segnale importante e una ricchezza per tutta la comunità».

Sulla stessa linea Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare, che ha richiamato anche l’esortazione rivolta ai giovani a Lima da Papa Leone XIV («Appassionatevi per tutto ciò che vale la pena, per ciò che è vero, buono e bello! […] Osate intraprendere progetti generosi»): «Credo che i ragazzi della Colletta abbiano dato una testimonianza concreta di questo invito. È questo il valore educativo della Colletta: scoprire che ciascuno può contribuire al bene comune e che la carità non è un concetto astratto». Anche quest’anno l’appuntamento ha ricevuto il sostegno delle più alte cariche dello Stato, con la donazione personale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il videomessaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

I numeri della raccolta in Lombardia (per provincia)

  • Milano: 706 tonnellate

  • Varese: 231 tonnellate

  • Bergamo: 212 tonnellate

  • Brescia: 206 tonnellate

  • Monza e Brianza: 195 tonnellate

  • Como: 143 tonnellate

  • Lecco: 79 tonnellate

  • Cremona: 63 tonnellate

  • Pavia: 54 tonnellate

  • Sondrio: 53 tonnellate

  • Verbano-Cusio-Ossola: 35 tonnellate (gestita dal Banco Alimentare della Lombardia)

  • Lodi: 26 tonnellate

  • Totale: 2.003 tonnellate

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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