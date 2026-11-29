Colmegna onora Santa Caterina, patrona della frazione
Nella serata di domenica il falò in suo onore e la benedizione del lago
In un’ atmosfera ovattata sabato sera Colmegna di Luino ha celebrato tradizioni che si perpetuano custodendone la memoria: la figura di Santa Caterina d’Alessandria è da secoli la patrona della frazione e rappresenta un’icona per la comunità che la prega con devozione e fede profonda.
Il prevosto Don Cesare Zuccato dopo la processione, ha benedetto il lago e il falò, il paese e le famiglie alla presenza delle autorità come il vicesindaco di Luino Alessandro Casali, l’assessore Paolo Gobbato e il comandante della caserma dei Carabinieri Roberto Notturno.
«Celebrazioni come quella di Santa Caterina ci ricordano quanto sia importante custodire le tradizioni delle nostre frazioni – commenta il vicesindaco Casali – autentico patrimonio storico, culturale e spirituale del nostro territorio. Come amministrazione comunale, abbiamo il dovere di valorizzare queste occasioni, che rafforzano il senso di appartenenza e il legame tra le generazioni. Un sentito ringraziamento alla comunità di Colmegna e a tutti coloro che, con impegno e dedizione, mantengono viva questa preziosa tradizione».
La Santa era una giovane cristiana di Alessandria d’Egitto, patrona di studenti e di filosofi, colta e sapiente, che subì il martirio all’inizio del IV secolo durante la persecuzione dell’imperatore Massimino. La tradizione racconta che seppe tenere testa ai filosofi convocati per farla abiurare. Il suo simbolo è la ruota dentata del supplizio; il suo corpo è venerato nel monastero a lei dedicato ai piedi del monte Sinai.
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