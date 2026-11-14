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Canton Ticino

Colpi nelle auto nel Mendrisiotto: arrestato un uomo grazie alla chiamata di un cittadino

L'intervento tempestivo della polizia locale e cantonale ha permesso di bloccare un uomo ritenuto responsabile di diversi colpi a bordo di veicoli nella regione

polizia cantonale

Un trentenne cittadino marocchino residente in Italia è stato arrestato a Mendrisiotto in seguito a una segnalazione tempestiva da parte di un cittadino. L’intervento degli agenti della Polizia città di Mendrisio, unito agli accertamenti successivi condotti dagli inquirenti della Polizia cantonale, ha permesso di collegare l’uomo a diversi furti commessi all’interno di veicoli nella zona.

L’operazione e le indagini

Il fermo è scattato nella giornata del 13 novembre 2026, grazie alla chiamata di un cittadino che ha insospettito le forze dell’ordine. Gli approfondimenti investigativi immediati hanno confermato il coinvolgimento del trentenne in diversi episodi di furto su autovettura. Gli inquirenti sono ora al lavoro per verificare se l’indagato possa essere responsabile anche di altri colpi simili messi a segno recentemente nella regione.

Il coordinamento giudiziario e i provvedimenti

L’inchiesta sull’intera vicenda è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas. L’autorità inquirente ha formalmente disposto la misura della carcerazione preventiva per l’arrestato, in attesa del prosieguo degli accertamenti giudiziari.

L’appello alla prudenza degli automobilisti

A seguito dell’episodio, le autorità di polizia tornano a raccomandare la massima attenzione per prevenire simili episodi criminosi. In particolare, viene ribadito l’invito a non lasciare mai in vista all’interno delle vetture oggetti di valore come apparecchi elettronici, borse, portafogli, contanti o monete, anche quando si tratta di beni dal contenuto o dal valore limitato.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026
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