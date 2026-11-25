L’atmosfera delle festività si accende a Comabbio con il Concerto di Natale, una tradizione giunta ormai al suo terzo anno consecutivo. L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca Civica di Comabbio, che rinnova anche per il 2026 l’invito a tutta la cittadinanza per una serata all’insegna della musica e della condivisione.

La novità di questa terza edizione riguarda la sede dell’esibizione. Se nei due anni precedenti il concerto si era svolto all’aperto in piazza, quest’anno gli organizzatori hanno scelto di accogliere il pubblico al chiuso, nella suggestiva Chiesa parrocchiale di san Giacomo Apostolo a Comabbio. Una nuova collocazione che promette di valorizzare ancora di più le voci e l’acustica dello spettacolo.

A salire sul palco sarà ancora una volta la Free Gospel Band, lo stesso gruppo musicale che ha accompagnato e conquistato il pubblico nelle edizioni passate. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 novembre alle 21:00.