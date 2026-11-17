«Lo avevo scelto». «L’avevo scelta. Era mia». Bastano poche parole per raccontare il passaggio dalla libertà al possesso. È da qui che prende forma il contributo del CAD – Centro Arte Danza e di Viandanti Teatranti alla terza edizione de “La bellezza del coraggio”, la rassegna promossa a Busto Arsizio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Due gli appuntamenti in programma, entrambi dedicati al tema della violenza di genere attraverso i linguaggi della danza e del teatro. Il primo è previsto per il 22 novembre, quando il CAD parteciperà con un flash mob aperto a tutti in viale Piemonte, accanto al muro contro la violenza sulle donne, durante la cerimonia che prevede anche la posa di nuove opere realizzate da artisti locali.

Il secondo momento sarà invece il 27 novembre durante la serata “Il Silenzio Spezzato” in Sala Pro Busto. In quell’occasione andrà in scena “Come Desdemona, come Otello”, un reading teatrale in cinque quadri con interventi danzati nato dalla collaborazione tra le due realtà bustocche.

Lo spettacolo, con testo e regia di Fabrizio Bianchi e coreografie di Antonella Colombo e Daniela Macchi, prende spunto dall’Otello di Shakespeare per raccontare il momento in cui un sentimento si trasforma in controllo e possesso. Un percorso che invita il pubblico a riconoscere i segnali di quella trasformazione prima che diventi irreversibile.

La serata sarà arricchita anche da una coreografia del CAD accompagnata dal vivo dall’arpista Fabius Constable e da una performance finale sulle note di “Figlia d’a tempesta” di La Nina, brano che affronta il tema delle violenze fisiche e psicologiche subite dalle donne.

L’iniziativa rientra nel progetto “Ri-Generazioni – arte come cura”, percorso di welfare culturale promosso dal CAD insieme a Viandanti Teatranti ETS tra Busto Arsizio e la Valle Olona, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso il bando “Cultura per il Sociale”. Per i promotori, arte, teatro e danza possono diventare strumenti capaci di dare voce a ciò che spesso resta in silenzio e contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere.