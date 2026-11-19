Come si fa a raggiungere un pianeta distante milioni o addirittura miliardi di chilometri dalla Terra? E come si può sfruttare la forza di gravità degli stessi pianeti per modificare la traiettoria di una sonda spaziale, risparmiando enormi quantità di carburante?

Sono alcune delle domande al centro della nuova serata organizzata dal GAT, Gruppo Astronomico Tradatese, in programma lunedì 23 novembre alle 21 al Cine Grassi di Tradate. L’incontro, dal titolo “Progettare missioni interplanetarie”, avrà come relatore Simone Ferrari, ingegnere aerospaziale specializzato nello studio delle traiettorie delle missioni spaziali.

L’appuntamento arriva in un periodo particolarmente ricco di avvenimenti nell’esplorazione del Sistema Solare. A cominciare da una ricorrenza straordinaria: Voyager 1, lanciata dalla NASA nel 1977, ha raggiunto una distanza dalla Terra di circa 26 miliardi di chilometri. Un viaggio che prosegue ormai da quasi cinquant’anni e che ha portato la sonda nello spazio interstellare.

A quella distanza, i segnali radio inviati dalla sonda impiegano circa 24 ore per raggiungere la Terra. Un risultato reso possibile anche grazie ai passaggi ravvicinati con Giove, nel marzo 1979, e Saturno, nel novembre 1980, che permisero a Voyager 1 di modificare la propria traiettoria e aumentare la velocità sfruttando l’attrazione gravitazionale dei due pianeti. È proprio questa tecnica, chiamata gravity assist, uno degli aspetti più affascinanti della progettazione delle missioni interplanetarie.

Dalla Terra a Mercurio sfruttando la gravità dei pianeti

Uno degli esempi più attuali è rappresentato da BepiColombo, la missione congiunta dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e di quella giapponese (JAXA), partita il 20 ottobre 2018 per esplorare Mercurio. La sonda è attesa in orbita attorno al pianeta sabato 21 novembre, appena due giorni prima della serata del GAT, al termine di un viaggio durato otto anni.

Per raggiungere la sua destinazione BepiColombo ha effettuato ben nove passaggi ravvicinati con i pianeti: uno con la Terra, due con Venere e sei con Mercurio. Manovre necessarie soprattutto per rallentare la sonda e consentirle di entrare nell’orbita del pianeta più vicino al Sole. L’ingresso in orbita sarà seguito da altre operazioni tecniche, mentre la fase scientifica della missione inizierà nell’aprile 2027.

Un’altra protagonista dell’incontro sarà Hera, la sonda europea partita nell’ottobre 2024 per studiare il sistema formato dai due asteroidi Didymos e Dimorphos. Hera è arrivata nei pressi dei due corpi celesti nell’ottobre 2026, con l’obiettivo di studiare gli effetti dell’impatto provocato nel settembre 2022 dalla sonda americana DART. Quella missione aveva dimostrato per la prima volta la possibilità di modificare la traiettoria di un asteroide attraverso una collisione controllata: una tecnica che potrebbe rivelarsi preziosa per la difesa della Terra da eventuali oggetti celesti pericolosi.

Le prossime tappe: Giove e le sue lune

Lo sguardo si sposterà anche verso Giove, destinazione di due grandi missioni attualmente in viaggio. La prima è JUICE, lanciata dall’ESA nell’aprile 2023, che raggiungerà il sistema di Giove nel luglio 2031 per studiare il pianeta e tre delle sue lune ghiacciate: Europa, Ganimede e Callisto. Anche in questo caso il viaggio non segue una linea retta: la sonda ha già sfruttato passaggi ravvicinati con la Terra, la Luna e Venere, e tornerà nei pressi del nostro pianeta nel gennaio 2029 per ricevere l’ultima spinta gravitazionale verso Giove.

La NASA ha invece lanciato nell’ottobre 2024 Europa Clipper, destinata a studiare da vicino Europa, una delle lune più interessanti del Sistema Solare per la presenza di un vasto oceano sotto la superficie ghiacciata.

Dopo aver sorvolato Marte nel marzo 2025, la sonda effettuerà un nuovo passaggio ravvicinato alla Terra nel dicembre 2026, prima di raggiungere Giove nell’aprile 2030.

Nel corso della serata Simone Ferrari spiegherà anche perché organizzare un viaggio verso Marte può essere relativamente più semplice rispetto a raggiungere Mercurio o i pianeti esterni. Scegliendo opportunamente il momento della partenza, è infatti possibile utilizzare una traiettoria eliocentrica che consenta di intercettare il pianeta rosso dopo un viaggio di circa otto mesi.

Un incontro che permetterà dunque di scoprire quanta matematica, fisica e ingegneria ci siano dietro imprese spaziali che, viste dalla Terra, sembrano quasi impossibili.

L’appuntamento è per lunedì 23 novembre, alle ore 21, al Cine Grassi di Tradate, con la conferenza «Progettare missioni interplanetarie» organizzata dal Gruppo Astronomico Tradatese.