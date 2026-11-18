Cosa farà Futuro Nazionale alle elezioni comunali 2027 a Gallarate?

Il partito di Roberto Vannacci si è ben radicato in città, attraverso una serie di passaggi, l’ultimo dei quali è stato un convegno sul tema della sicurezza, core business – per dirla in termini aziendali – della nuova formazione.

In vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, il partito ha evidentemente assunto una posizione critica e di indipendenza dal centrodestra alla guida, come del resto si pone in modo critico a livello nazionale rispetto al governo Meloni: «Gallarate è una città fuori controllo» è stato il giudizio senza appello di Luca Ferrazzi, gallaratese, coordinatore regionale di Futuro Nazionale e animatore anche locale del partito.

Mentre il partito si prepara a ufficializzare una sua candidatura a sindaco. Il percorso è lungo, ma FN – archiviati almeno in questa fase i fasti estivi – sa che a livello nazionale vale il 5,8%, più della Lega salviniana, ed è in grado di contare, direttamente o indirettamente, anche a livello locale, sui destini del centrodestra.

I due gruppi

Ferrazzi è entrato in Futuro Nazionale a maggio e lo ha fatto con un il suo storico gruppo, in parte lo stesso che nel tempo aveva costruito quindici anni fa la proposta “finiana” (inteso: a sostegno di Gianfranco Fini e del suo progetto di destra liberale Futuro e Libertà, l’opposto di quanto fa oggi FN) e che poi aveva sostenuto, più di recente, la candidatura di Ferrazzi in Regione, nelle file di Letizia Moratti, con la sua idea di un polo centrista alternativo al centrodestra.

Così dietro al comitato numero 816 c’è Davide De Alberti, sempre al fianco di Ferrazzi, mentre ad esempio a Samarate alla guida del comitato c’è Luca Michele Gallazzi, altro “ferrazziano”. Sempre nel gruppo di Ferrazzi c’è anche Franco Liccati, una vita nella destra, un passato anche da assessore in città.

Poi c’è un altro gruppo interno, che fa riferimento ad Alessandro Frisoli, animatore del comitato 450: la numerazione dice che era antecedente a quello dei “ferrazziani” e Frisoli (che è uscito da Fratelli d’Italia quest’anno) si sente un po’ il primo “soldato” di Vannacci, insieme ai suoi. C’è con lui ad esempio Salvatore Tessitore: ex Forza Italia, lo scorso anno nelle liste della Lega Salvini a Somma, nel 2021 aveva animato proprio con Frisoli una “Gallarate Tricolore” a sostegno di Andrea Cassani, gruppo che aveva fatto da trampolino per Frisoli.

Il terzo comitato cittadino – il 487 – è invece guidato da Vincenzo Esposito.

L’attacco sulla sicurezza

Si diceva della prima uscita nel dibattito gallaratese, dedicata al tema della sicurezza, con l’intervento del responsabile nazionale Giorgio Carta e con collegamento a distanza con Laura Ravetto.

È apparso evidente anche in quell’occasione che Futuro Nazionale, anche in città, giocherà la carta sicurezza come elemento centrale, contestando da destra l’amministrazione di Andrea Cassani, che pure sulla sicurezza ha alzato il tiro, almeno negli slogan (e con qualche passo più lungo della gamba, nella pratica).

Non c’è solo il giudizio drastico di Ferrazzi di cui dicevamo: già ad agosto Futuro Nazionale aveva colto al balzo un episodio tutto sommato minore – l’accensione di fumogeni in stazione, denunciato per di più da un esponente di Europa Verde, Filiberto Lago – per attaccare frontalmente l’assessore alla partita, Germano Dall’Igna.

La nota dei leader dei tre comitati cittadini – De Alberti, Frisoli ed Esposito – parlava di “totale inadeguatezza dell’assessore”, invitato alle dimissioni. Ma metteva nel mirino indirettamente anche Francesca Caruso, la figura più importante di FdI in città. Ma tutto sommato è l’intera gestione dell’amministrazione Cassani che viene contestata da destra. Ferrazzi ha parlato di «sottovalutazione» del tema.

A breve il candidato

Clima già da pre-campagna elettorale, si direbbe.

E in effetti i tempi sembrano maturi: Ferrazzi ha parlato di una ufficializzazione del nome del candidato sindaco verso la fine di novembre, in un quadro in cui il centrodestra ancora attende di definire l’accordo provinciale (che chiarirà la ripartizione di Varese, Busto e Gallarate tra i maggiori partiti del centrodestra) e le opposizioni già scaldano i motori, con le due candidature di Gnocchi per Obiettivo Comune Gallarate e Pignataro per il centrosinistra.

Se il centrodestra deve attendere, dunque, anche Futuro Nazionale – come le altre opposizioni – sarebbe già pronta a giocarsi la sua carta senza tatticismi, senza attendere che il quadro si chiarisca, ad esempio che si capisca se le amministrative saranno in una data propria o accorpate alle politiche. Per il candidato sindaco si è fatto il nome di Franco Liccati (fedelissimo di Ferrazzi), in prima fila all’incontro del 9 novembre scorso, dove invece non si vedeva Nicola Mucci, l’ex sindaco che si era accostato nei mesi scorsi a Futuro Nazionale.

Oltre alla sicurezza: l’affresco al Minoletti

Sicurezza a parte, Liccati si è inserito anche nel dibattito sull’affresco del ventennio fascista dentro a Palazzo Minoletti, aperto dall’intervento dell’architetto Matteo Scaltritti, che all’opera e alla proposta di ri-scoprirla ha dedicato un volumetto che ha fatto discutere. Liccati ovviamente è favorevole a riportare in auge il grande dipinto del ventennio, che ha al centro un Mussolini a cavallo. Opinione diametralmente opposta ha invece l’ex sindaco Angelo Luini, che si è affacciato alle file vannacciane a fine primavera e che sull’opera del pittore Alessandro Pandolfi nell’ex Casa del Fascio dà credito a chi la vuole distrutta (Scaltritti invece dice che le indagini stratigrafiche dicono che è integro). Per Luini poi sarebbe spesa inutile e si chiede “visti i milioni già spesi in opere pubbliche, chi avrà il coraggio di far rivivere l’affresco”.

È solo una curiosità, questa, su due opinioni così diverse in una polemica locale in cui si strizza l’occhio all’eredità del regime mussoliniano. Non è che i vannacciani si siano esposti su così tanti temi: oltre alla sicurezza c’è stata una uscita di Frisoli a sul tema della Fondazione Scuole Materne (del resto Frisoli ha avuto un ruolo nella Fondazione e se n’è andato polemicamente) e poi appunto questa doppia uscita sull’affresco.