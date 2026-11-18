La cura del patrimonio boschivo, la prevenzione dei rischi ambientali e la valorizzazione del paesaggio diventano una priorità da affrontare insieme. Con questa convinzione il Comune di Comerio ha aderito all’Associazione Fondiaria ASFO Valli delle Sorgenti, entrando in un progetto di collaborazione territoriale che punta a promuovere una gestione forestale sostenibile e coordinata del versante sud del Campo dei Fiori. Per illustrare le finalità dell’Associazione, le attività realizzate e le prospettive per il territorio comeriese, l’amministrazione comunale organizza martedì 24 novembre, alle ore 20.45, presso la Biblioteca comunale, una serata pubblica di presentazione aperta a tutta la cittadinanza. Un invito particolare è rivolto ai proprietari di boschi sul versante sud del Campo dei Fiori, che potranno conoscere da vicino le opportunità offerte dall’adesione all’Associazione.

Perché Comerio ha scelto di aderire

La decisione del Comune nasce dalla consapevolezza che il patrimonio boschivo rappresenta una risorsa fondamentale, ma anche un bene che richiede attenzione, manutenzione e una visione di lungo periodo. L’abbandono dei boschi, la frammentazione delle proprietà e la difficoltà di coordinare gli interventi rendono spesso complicata una gestione efficace del territorio. A queste criticità si aggiungono le conseguenze dei cambiamenti climatici, gli eventi meteorologici estremi, il rischio di incendi e le problematiche legate alla stabilità dei versanti e alla regimazione delle acque. L’adesione a ASFO consente a Comerio di partecipare a una strategia condivisa con i Comuni vicini, il Parco Campo dei Fiori e i proprietari privati, superando una gestione frammentata e promuovendo interventi programmati e coordinati. Una scelta che permette inoltre di mettere a disposizione dei cittadini uno strumento concreto per affrontare le difficoltà legate alla gestione delle piccole proprietà boschive.

Un’esperienza consolidata sul territorio

Costituita nel marzo 2021 su volontà del Comune di Luvinate e dell’Ente Parco Campo dei Fiori, ASFO Valli delle Sorgenti è nata per riunire proprietari pubblici e privati e restituire una gestione attiva e responsabile ai boschi del versante meridionale del Campo dei Fiori.

In questi anni l’Associazione ha sviluppato un modello di collaborazione tra istituzioni, proprietari e professionisti del settore forestale, costruendo un’organizzazione capace di pianificare gli interventi, individuare le risorse finanziarie e seguire concretamente la realizzazione dei progetti.

Nel bilancio presentato nel maggio 2026 l’Associazione contava 54 soci ( tra cui il Comune di Luvinate, il Comune di Varese, la città di Gavirate e l’Ente Parco), 182 ettari di superficie coinvolta e 435 mappali distribuiti tra Varese, Luvinate, Barasso, Comerio e Gavirate. Tra le attività figurano l’aggiornamento del Piano di Gestione, la partecipazione a progetti europei e l’avvio di tre cantieri forestali tra Luvinate e Comerio.

Il lavoro su Comerio: lavori conclusi e azioni di sostegno con BoscoClima

L’esperienza ha già prodotto risultati anche a Comerio, dove un intervento di recupero forestale in località Mattello ha permesso di rigenerare un’area boschiva di circa quattro ettari, precedentemente segnata da decenni di abbandono. A cura dell’Ente Parco e attraverso il progetto BoscoClima, saranno messe a disposizione risorse professionali per accompagnare i proprietari nella ricerca dei propri boschi e nella definizione dei percorsi per aderire ad ASFO.

Ballarini: “Scelta di responsabilità verso la comunità”

«L’adesione ad ASFO Valli delle Sorgenti è una scelta concreta di responsabilità verso il nostro territorio e verso le generazioni future. I boschi non sono soltanto un elemento del nostro paesaggio, ma una componente fondamentale dell’equilibrio ambientale e della sicurezza delle nostre comunità: serve una strategia condivisa, capace di mettere insieme competenze, risorse e disponibilità dei proprietari. La serata del 24 novembre sarà soprattutto un’occasione per coinvolgere i cittadini e spiegare che la tutela dei boschi è una responsabilità comune».

Boriani “Ritornare a boschi che generano benefici”

«L’esperienza di ASFO Valli delle Sorgenti dimostra che anche una proprietà boschiva molto frammentata può diventare parte di un progetto di territorio, capace di generare risultati concreti. L’adesione di Comerio è un passaggio importante perché rafforza la dimensione territoriale dell’Associazione e ci permette di ampliare ulteriormente il lavoro sul versante sud del Campo dei Fiori. Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più proprietari e dimostrare che prendersi cura insieme dei boschi significa investire nella sicurezza, nell’ambiente e nella qualità della vita di tutta la comunità».

L’incontro è aperto a tutti i cittadini, con particolare invito ai proprietari di boschi sul versante sud del Campo dei Fiori.

Informazioni: www.asfovallidellesorgenti.it