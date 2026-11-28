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Venerdì sera, andando alla cena di Natale dei Pillars, il gruppo di ex manager di Whirlpool che si ritrova una o due volte all’anno, avevo portato con me una copia di Lente Glocale, la raccolta dei miei articoli degli ultimi anni, che contiene un lungo capitolo dedicato alle vicende della multinazionale degli elettrodomestici. Pensavo di farla circolare tra i tavoli. Non ne ho avuto il tempo. La prima collega che ho incontrato entrando nella sala, con la rapidità decisionale che le conosciamo da sempre, mi ha infilato dieci euro in tasca, il prezzo promozionale del libro su Amazon in questi giorni di Black, chiesto una dedica e si è appropriata dell’unica copia che avevo portato. Nel corso della serata, però, è nata l’idea di scriverne un altro. Questa volta insieme.

Ci siamo ritrovati a Cocquio Trevisago, in un luogo che fino a qualche anno fa era un ristorante e oggi ospita eventi e attività formative. Qualcuno, durante un breve discorso, ha osservato che ogni volta che ci incontriamo sembra di esserci lasciati la settimana precedente. Eppure, per alcuni di noi, sono passati dieci o vent’anni da quando lavoravamo insieme. Abbiamo avuto responsabilità, provenienze e percorsi diversi. Molti hanno continuato a lavorare altrove, altri hanno smesso, altri ancora si sono inventati una seconda vita professionale. L’energia, l’allegria e la familiarità sembrano essere rimaste intatte.

Queste cene, naturalmente, avvengono perché qualcuno le organizza. Quel qualcuno è Adele Ferrari. È interessante che a tenere insieme un gruppo di persone che hanno occupato posizioni anche molto elevate nelle gerarchie di grandi multinazionali sia una persona che nell’organigramma di allora aveva un ruolo assai meno appariscente. Dalla sua scrivania di Comerio ha visto passare per anni persone, informazioni, progetti e storie. Conosceva quella macchina sociale che permette alle organizzazioni di funzionare e che raramente viene rappresentata negli organigrammi. Le posizioni aziendali di molti di noi sono cambiate, mentre la capacità di Adele di tenere insieme le persone è rimasta.

Da Comerio al mondo, e ritorno

Una collega, per molti anni assistente di direzione dei presidenti di Whirlpool in Europa, Medio Oriente e Africa, mi racconta di una manager americana con la quale aveva sviluppato una particolare amicizia e che oggi insegna management dell’innovazione a Chicago. Insieme alle sorelle, quest’ultima ha pubblicato un libro sulla storia dei loro nonni calabresi, emigrati negli Stati Uniti nel 1921. Dieci anni fa la nostra collega aveva aiutato le sorelle a organizzare un viaggio in Calabria, alla ricerca dei luoghi, delle persone e dei documenti della loro storia familiare, ospitandole poi a Salerno, dove ha le sue radici il marito. Una relazione nata nei corridoi di una multinazionale americana affacciata sul lago di Varese ha contribuito, quasi un secolo dopo l’emigrazione dei protagonisti, a ricostruire la storia di una famiglia calabrese.

Un’altra collega ricorda una telefonata ricevuta quando lavorava in Olanda, proveniente dalla ex-Philips. Da Comerio le proponevano di assumere responsabilità internazionali più ampie. Era pronta a partire, ma aveva qualcosa da comunicare: era incinta di due mesi. La risposta fu semplice: non importa, vieni lo stesso. Seguirono molti anni di lavoro in Italia, l’acquisto di una casa nel Varesotto, amicizie, relazioni e, successivamente, una nuova esperienza professionale in Olanda. Alla fine ha deciso di tornare a vivere qui, nella stessa casa che nel frattempo aveva affittato. Per le persone, le relazioni, la qualità della vita e, perché no, anche per qualche convenienza economica. La prima volta era venuta per lavoro, la seconda per scelta.

Intorno ai tavoli si parla molto dei figli. Sono a Stoccarda, Londra, Los Angeles, impegnati nei settori più diversi, dalle tecnologie avanzate alla moda, dalla comunicazione all’organizzazione di eventi. Alcuni di noi hanno amministrato con sufficiente prudenza i risparmi di una vita da potersi permettere di lasciare il lavoro qualche anno prima della pensione. Ora possono dedicare più tempo ai genitori anziani e raggiungere più frequentemente figli e nipoti. L’internazionalità che negli anni Novanta era una caratteristica della nostra vita professionale è diventata una caratteristica della nostra vita familiare. Si attraversa un oceano per andare a fare i nonni.

Due forni e un panettone

Il panettone che abbiamo assaggiato a fine cena lo ha portato un ex collega che per molti anni si è occupato di prodotti e di formazione della forza vendita. Un grande conoscitore degli elettrodomestici, ma soprattutto un grande divulgatore. Quando ancora lavorava in Whirlpool aveva coltivato una passione per la pasticceria, partecipando e vincendo un concorso per panettoni artigianali. Oggi, nel periodo natalizio, la sua casa si trasforma in un piccolo laboratorio. Utilizza due forni, naturalmente Whirlpool, uno incassato in cucina e l’altro montato su rotelle, che viene spostato a seconda delle esigenze della produzione e della famiglia. Nella bella stagione offre anche un altro servizio: arriva alle feste private con un forno e tutto il necessario per preparare e sfornare pizze al momento. Ha cambiato mestiere senza cambiare del tutto mestiere. E il panettone era buonissimo.

Anche il cuoco che ci ha preparato la cena ha una sua storia Whirlpool. Per anni ha collaborato alle attività formative organizzate a Cassinetta per gli addetti alla vendita degli elettrodomestici nei negozi IKEA. Non si trattava soltanto di illustrare le caratteristiche tecniche di un forno o di un piano di cottura. Bisognava utilizzarli, sperimentare, cucinare, mangiare insieme quello che si era preparato. La conoscenza del prodotto passava anche attraverso un’esperienza conviviale, della quale il nostro cuoco era parte integrante. Mi racconta che, dopo le recenti trasformazioni societarie, quella formazione è diventata virtuale e che, a suo giudizio, anche le vendite ne hanno risentito. Non ho i dati per verificare questa sua impressione, ma il racconto pone una domanda: quando sostituiamo un’esperienza con la trasmissione di informazioni, siamo sicuri di ottenere lo stesso risultato?

Qualcun altro racconta di un padre entrato alla Ignis negli anni Cinquanta e rimastovi fino agli anni Ottanta, e di una seconda generazione della stessa famiglia che ha vissuto, con responsabilità completamente diverse, l’evoluzione internazionale dell’impresa. Oggi una parte di quell’esperienza ritorna al territorio attraverso le biblioteche, le iniziative culturali e la vita associativa dei nostri comuni. Anche questo è indotto industriale, benché nessuno lo contabilizzi come tale.

La multinazionale disseminata

Ho provato a ricostruire, attraverso le informazioni pubblicamente disponibili, alcune delle traiettorie professionali di chi ha attraversato Whirlpool Europe fra gli anni Novanta e il 2015. Ne emerge una geografia sorprendente. Oggi sia l’amministratore delegato globale di Electrolux sia la responsabile delle risorse umane dello stesso gruppo provengono da quell’esperienza. Alla guida mondiale di Franke Home Solutions si sono succeduti due ex manager Whirlpool. Un ex presidente di Whirlpool per Europa, Medio Oriente e Africa, dopo aver guidato Logitech per dieci anni, è oggi amministratore delegato di VF Corporation, il gruppo cui appartengono marchi come The North Face, Vans e Timberland.

Ma sarebbe riduttivo fermarsi agli amministratori delegati. Ritroviamo percorsi professionali che da Whirlpool hanno portato in aziende come Leonardo, Leica Microsystems, Coesia, De’Longhi, Haier, Rodenstock, Sidel e Indorama Ventures, attraversando settori industriali molto diversi. Qualcuno ha fondato una propria impresa, qualcuno scrive libri sul management, qualcuno insegna, altri si dedicano alla consulenza, all’artigianato, alla cultura o alla pubblica amministrazione. Una prima ricognizione, tutta da estendere, di una comunità professionale che aveva uno dei suoi centri in un piccolo comune della provincia di Varese.

Non tutte queste traiettorie sono prive di sacrifici. C’è chi ha mantenuto la propria casa nel Varesotto ma lavora oggi nel Bresciano, si alza alle cinque del mattino e torna alle otto di sera. Chi affronta ogni giorno l’A8 e la tangenziale ovest di Milano, interrogandosi sulla sostenibilità di quella scelta. Chi, come me, preferisce vivere in un’altra città durante la settimana e tornare nel Varesotto nel fine settimana. Un tempo erano le opportunità professionali internazionali a portare molte persone qui. Oggi alcuni di coloro che qui hanno costruito la propria vita devono andare a cercarle altrove. Il patrimonio di competenze è rimasto, una parte delle opportunità professionali si è spostata. La distanza tra le due cose si misura anche in ore di vita.

Alla cena si ricordano i viaggi nell’Europa orientale degli anni Novanta, quando spostarsi verso est sembrava significare andare indietro nel tempo. Le enormi buche nelle strade di Bucarest, gli improbabili alberghi rumeni con le suite tutte rosa, tutte verdi o tutte marroni, che sembravano uscite da un racconto della Transilvania. Poi, tornando negli stessi luoghi a distanza di pochi anni, si aveva la sensazione che interi paesi stessero recuperando decenni di storia economica. La globalizzazione, prima di diventare una parola controversa, per molti di noi era stata un’esperienza diretta, fatta di persone, prodotti, viaggi e trasformazioni osservate sulla propria pelle.

Si parla delle vigne in Toscana, delle amicizie con manager americani, di chi ha venduto la casa nel Varesotto per tornare, dopo trent’anni, nella propria regione d’origine. Si ricordano gli assenti, quelli che non sono riusciti a venire ma partecipano con le loro battute nella chat del gruppo.

Le due vite di Comerio

Alcuni colleghi hanno recentemente visitato la vecchia sede di Comerio. Hanno attraversato i corridoi, riconosciuto le stanze, ricordato chi occupava una determinata scrivania, che cosa si vedeva da una finestra, dove si erano incrociati destini professionali e personali. Ognuno sembra conoscere un pezzo di quell’edificio che gli altri ignorano. Anche attraverso le battute riaffiorano le diverse identità aziendali, le difficoltà delle integrazioni societarie, le appartenenze che non si cancellano con il cambiamento di un’insegna.

Proprio questo fine settimana, in quegli spazi, si svolge la Varese Design Week, significativamente intitolata Liminal, dedicata al confine tra arte e design, artigianato e innovazione. Tra le esposizioni, i disegni originali degli elettrodomestici Ignis degli anni Settanta, ai quali oggi l’intelligenza artificiale permette di dare una rappresentazione tridimensionale.

Il progetto Opera Village della Fondazione Sacconaghi Borghi prevede una nuova destinazione sociale, sanitaria e culturale del complesso, con servizi per gli anziani e spazi destinati anche ad altre generazioni e attività. Il Comune di Comerio presenterà ai cittadini la variante al Piano di Governo del Territorio il 14 dicembre, mentre il 28 dicembre si terrà la conferenza conclusiva della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Un altro passaggio di un percorso iniziato molti anni fa.

Mentre gli edifici cercano una seconda vita, molte delle persone che li abitavano l’hanno già trovata. Altre la stanno ancora cercando. Le due trasformazioni procedono a velocità differenti.

Una storia ancora da scrivere

Nel luglio dello scorso anno avevo già raccontato su queste pagine una delle nostre serate, quella volta proprio a Comerio. Venerdì, ascoltando alcuni colleghi che hanno cominciato a ripercorrere le proprie esperienze professionali, è nata l’idea di ricostruire quella storia in modo più sistematico. Qualcuno ha già cominciato a raccontarmela, altri si sono offerti di farlo.

Non vorremmo scrivere un’altra storia di Whirlpool attraverso i suoi bilanci, le acquisizioni o le successioni dei presidenti. Vorremmo raccontare un’esperienza collettiva: come si lavorava, come si imparava, come si diventava internazionali lavorando in un piccolo comune italiano. Capire se e in che misura sia esistito un particolare modello manageriale, quali fossero le sue caratteristiche e quale ruolo abbia avuto il territorio nel determinarle. Che cosa funzionava, che cosa non funzionava, quali errori furono commessi, quali opportunità si aprirono e quali andarono perdute. Dove sono finite quelle competenze, che cosa hanno generato e che cosa possono ancora insegnarci. E naturalmente non soltanto attraverso le testimonianze dei manager: quella dei Pillars è una prospettiva particolare, che non esaurisce la storia di tutti coloro che hanno lavorato in Ignis, Philips e Whirlpool.

Mi chiedo che cosa si racconteranno, tra trenta o quarant’anni, a una cena come la nostra, le persone che oggi lavorano nelle aziende protagoniste delle grandi trasformazioni tecnologiche. Quella che a noi sembrava una stagione di cambiamenti vertiginosi potrebbe apparire loro come un’epoca relativamente lenta. Ma quanto di ciò che abbiamo imparato allora, sulla costruzione delle competenze, sulla collaborazione fra culture diverse, sulla fiducia e sulle relazioni umane, potrà essere ancora utile in un mondo che cambia così rapidamente?

Chi ha lavorato in quegli anni a Comerio, a Cassinetta o nelle organizzazioni internazionali che gravitavano intorno al Varesotto e desidera contribuire con un ricordo, una fotografia, un documento o la propria storia professionale è invitato a farlo.

Sappiamo quanti metri quadrati di patrimonio immobiliare abbia lasciato Whirlpool a Comerio. Non abbiamo ancora provato a ricostruire la geografia del patrimonio umano che ha contribuito a generare. È una storia locale e globale insieme. Una storia glocale, appunto. Venerdì sera ero arrivato alla cena con un libro già scritto. Ne sono uscito con uno ancora tutto da scrivere.

www.giuseppegeneletti.com