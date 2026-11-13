Comerio, un albero nato dai semi di Hiroshima nel parco di villa Tatti Talacchini

Venerdì 13 novembre, alle 10.00, il parco di villa Tatti Talacchini a Comerio ha accolto un Hibakujumoku, un esemplare di Gingko biloba nato dai semi degli alberi sopravvissuti al bombardamento atomico di Hiroshima del 6 agosto 1945. All’evento hanno partecipato i bambini della scuola primaria Giovanni Pascoli, coinvolti direttamente nelle attività di cura e piantumazione.

La storia degli alberi sopravvissuti

Subito dopo l’esplosione atomica del 1945, la città di Hiroshima sembrava priva di qualsiasi forma di vita vegetale. Tuttavia, a distanza di mesi e in alcuni casi di anni, circa 160 alberi appartenenti a 30 specie diverse hanno iniziato a germogliare nuovamente dalle proprie radici.

Oggi l’Orto Botanico di Hiroshima raccoglie i semi prodotti da queste piante storiche e li invia in tutto il mondo. L’obiettivo è mantenere viva la memoria delle conseguenze della guerra e trasformare questi alberi in simboli di pace.

La rete internazionale e il ruolo di Comerio

La diffusione dei semi a livello globale è sostenuta da Green Legacy Hiroshima, un’iniziativa nata nel luglio 2011 con il supporto dell’Ufficio di Hiroshima dell’UNITAR e di ANT-Hiroshima.

In Italia il progetto è seguito dal 2013 dall’associazione Mondo senza Guerra e senza Violenza. Negli anni è nata una collaborazione con Utopia Tropicale, realtà con sede a Comerio che cura la semina e la crescita di parte dei semi provenienti dal Giappone insieme agli alunni della scuola primaria Giovanni Pascoli.

Dal 2020 il coordinamento italiano della raccolta è affidato a PEFC Italia, in sinergia con l’Università di Perugia e l’Orto Botanico di Perugia.

Un messaggio di pace per tutta l’Italia

Negli ultimi dieci anni, numerose piante cresciute a Comerio sono state inviate in giardini, parchi e piazze di tutta Italia per essere piantate in luoghi dedicati alla pace.

Con l’appuntamento di venerdì 13 novembre, anche il territorio di Comerio avrà il proprio albero della pace nel parco comunale. L’iniziativa intende trasmettere alle nuove generazioni un messaggio diretto: «La pace va coltivata ogni giorno, proprio come questi preziosi alberi ci insegnano».