Commercio e turismo, sotto la lente gli infortuni sul lavoro
A Varese un incontro promosso nell'ambito della Rete provinciale sicurezza sul lavoro
Lunedì 16 novembre, dalle 9 alle 13, la Sala Convegni Ambrosoli della Provincia di Varese ospiterà un incontro dedicato alla sicurezza sul lavoro nei settori del commercio, della ristorazione e dell’accoglienza. Al centro dell’appuntamento, l’analisi degli infortuni, dei rischi e delle strategie di prevenzione.
L’iniziativa si inserisce nelle attività della Rete provinciale sicurezza sul lavoro, che riunisce Prefettura, Camera di Commercio, INAIL, ATS Insubria e parti sociali, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei rischi e diffondere strumenti per prevenire gli incidenti.
Il confronto partirà dai dati sugli infortuni registrati in provincia tra il 2021 e il 2025, con approfondimenti sulle dinamiche più frequenti nei tre comparti. Dopo i saluti istituzionali delle 9.30, la Camera di Commercio illustrerà il contesto economico locale, caratterizzato soprattutto da micro e piccole imprese, spesso familiari, e da una significativa presenza di imprenditori stranieri.
RISCHI LAVORATIVI
Gli specialisti Inail analizzeranno i rischi lavorativi, mentre i ricercatori presenteranno il quadro delle malattie professionali attraverso il sistema MalProf. I medici e i dirigenti del Servizio PSAL di ATS Insubria porteranno l’esperienza maturata nelle attività di vigilanza e prevenzione. Spazio anche agli strumenti concreti per migliorare la sicurezza, con il contributo degli Organismi Paritetici Provinciali e delle associazioni datoriali. Tra gli esempi, il libretto formativo del lavoratore di Confcommercio e le strategie sviluppate nell’ambito della bilateralità con Confesercenti. Interverranno inoltre i rappresentanti territoriali di CGIL, CISL e UIL. Le conclusioni saranno affidate alla Direzione territoriale INAIL di Varese.
La partecipazione è aperta a imprese, operatori e cittadini, previa registrazione sul portale della Camera di Commercio di Varese.
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