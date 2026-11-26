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Comunicare per colmare le distanze, contrastare le diseguaglianze e restituire credibilità e autorevolezza alle istituzioni. In un tempo in cui l’informazione viaggia a velocità sempre maggiore e la dimensione digitale condiziona profondamente le relazioni tra cittadini e istituzioni, Giuseppe Battarino propone una riflessione sul valore e sulla funzione sociale della comunicazione pubblica.

È uscito in questi giorni per NodoLibri il suo nuovo volume “Elementi di comunicazione pubblica, istituzionale, giuridica”, frutto dell’esperienza di insegnamento nel Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio dell’Università dell’Insubria e degli studi condotti negli anni nell’ambito delle scienze della comunicazione.

Un libro pensato per gli studenti universitari, ma rivolto anche ai professionisti e ai cittadini interessati a comprendere i meccanismi, le responsabilità e le potenzialità della comunicazione pubblica.

La comunicazione come strumento di democrazia

A presentare il volume è lo stesso Battarino attraverso un post pubblicato su LinkedIn, nel quale illustra le ragioni e gli obiettivi del suo lavoro. Il testo propone nozioni essenziali per analizzare, produrre e innovare atti e processi comunicativi, partendo da una questione centrale: il ruolo sociale della comunicazione pubblica e la sua capacità di incidere sulla qualità della vita democratica.

Tra gli obiettivi indicati dall’autore ci sono quelli di “ridare credibilità e autorevolezza alla comunicazione istituzionale e a quella politica” e di “invertire la tendenza alla crescita delle diseguaglianze determinata anche dai processi comunicativi”.

Il volume affronta il quadro normativo, a partire dalla legge 150 del 2000, gli strumenti della comunicazione, il rapporto tra parola scritta e parlata e le trasformazioni determinate dall’infosfera digitale. Una riflessione che attraversa alcuni dei fenomeni più significativi della contemporaneità, dall’era dell’incompetenza all’infocrazia.

Il racconto della giustizia

Una parte specialistica del libro è dedicata alla comunicazione giuridica, considerata da Battarino come una disciplina autonoma. L’analisi spazia dalla comunicazione giudiziaria alla narrativa d’investigazione, approfondendo il modo in cui vengono rappresentati la giustizia, la sicurezza e il sistema penale.

Il percorso si conclude con una proposta che, attraverso fonti classiche e contemporanee, individua nella comunicazione pubblica uno strumento per “colmare le distanze”.

La scelta della carta e il valore della scrittura a mano

C’è poi un aspetto particolare nella pubblicazione del nuovo libro di Battarino, che apre una riflessione più ampia sul rapporto tra tecnologie, apprendimento e formazione delle nuove generazioni. L’autore ha chiesto all’editore di non realizzare una versione e-book e di impaginare il volume lasciando un margine esterno sufficientemente ampio per consentire al lettore di prendere appunti.

“Ritengo che tempi e modi di contatto con il contenuto offerti dalla lettura di un libro costituiscano una specificità culturale irrinunciabile. Credo nella scrittura a mano corsiva come strumento di elaborazione del pensiero”, scrive Battarino. La scelta nasce dalla convinzione che sottolineare, annotare, tornare sulle pagine e lasciare traccia delle proprie riflessioni rappresenti una parte importante del processo di acquisizione della conoscenza.

Secondo l’autore, gli strumenti digitali non garantiscono la stessa esperienza e possono comportare un elevato costo cognitivo per il lettore. Una posizione che Battarino lega anche al dibattito sull’utilizzo degli strumenti digitali nelle università, con un’attenzione particolare ai giovani e alla necessità di continuare a parlare loro “di quello che le loro menti rischiano di perdere”.

Chi è Giuseppe Battarino

Nato a Lugano, Giuseppe Battarino è docente universitario, giurista e scrittore, già magistrato. Nel corso della sua attività professionale e di ricerca ha approfondito numerosi aspetti del diritto, affiancando all’esperienza giudiziaria quella dell’insegnamento e della produzione letteraria.

È autore di oltre cinquanta pubblicazioni, tra monografie, articoli e saggi giuridici in materia penale, processuale penale, sanitaria e ambientale, oltre che di opere teatrali, di saggistica e narrativa.

Il nuovo volume sulla comunicazione pubblica, istituzionale e giuridica si inserisce in un percorso di studi e di ricerca che intreccia diritto, linguaggi, cultura e società.

Il libro è disponibile sul sito di NodoLibri.