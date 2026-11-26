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«Oltre 215.000 euro più IVA di soldi pubblici impegnati per affidare a due diverse società esterne servizi di comunicazione e analisi sugli stessi temi — PNRR, PGT e bilancio delle politiche comunali — proprio mentre ci avviamo alla conclusione del secondo mandato del sindaco Galimberti. I cittadini hanno il diritto di essere informati, ma non devono finanziare la campagna elettorale dell’amministrazione uscente: la comunicazione istituzionale deve restare imparziale e in mano ai tecnici, non diventare una vetrina politica».

È la presa di posizione del consigliere comunale della Lega Stefano Angei, che ha depositato un’interrogazione consiliare indirizzata al sindaco e agli assessori competenti per chiedere chiarimenti sugli affidamenti assegnati a Quorum S.r.l. e TEHA Group S.p.A..

Secondo quanto ricostruito dall’esponente del Carroccio attraverso un accesso agli atti, nell’aprile 2026 il Comune di Varese ha affidato direttamente a Quorum S.r.l., per circa 50.000 euro oltre Iva con la possibilità di un’ulteriore estensione di pari importo, il servizio di comunicazione istituzionale dedicato agli interventi PNRR e alla loro correlazione con il PGT, comprensivo di sondaggi e di un Piano strategico poi approvato dalla Giunta il 6 ottobre 2026.

«Proprio lo stesso giorno in cui la Giunta approvava il piano di Quorum – in cui si raccomandava di evitare duplicazioni – scadevano i termini per un secondo affidamento, aggiudicato poi il 21 ottobre a TEHA Group S.p.A. per 165.000 euro oltre IVA – spiega Angei –. E cosa prevede il capitolato TEHA? Uno studio sull’impatto e sui risultati delle politiche comunali nel decennio 2016-2026 — cioè l’intero arco dei due mandati Galimberti — in raccordo con PNRR e PGT, oltre al supporto per la presentazione pubblica dei risultati».

Attraverso un’interrogazione articolata in dieci punti, il consigliere leghista chiede all’amministrazione di chiarire le ragioni di questa sovrapposizione di temi, i motivi per cui non si sia fatto ricorso alle professionalità interne dell’ente e se sia prevista l’attivazione dell’opzione aggiuntiva da 50mila euro legata all’incarico di Quorum.

«La tempistica di questi incarichi e il focus sul bilancio decennale 2016-2026 impongono la massima vigilanza – conclude Angei –. Il confine tra comunicazione istituzionale e propaganda elettorale di fine mandato non può e non deve essere superato utilizzando i soldi dei varesini. Per questo nell’interrogazione chiediamo un impegno chiaro: quali saranno le tempistiche e i canali di diffusione e, soprattutto, la garanzia che la restituzione dei risultati alla città sia affidata esclusivamente ai tecnici comunali, soggetti terzi e imparziali, e non gestita dagli esponenti politici della Giunta a scopo di autopromozione».