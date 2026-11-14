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Busto Arsizio/Altomilanese

Con Auser Busto Arsizio il ciclo “Le streghe tra storia e storie” per riflettere sul ruolo della donna

L'associazione di promozione sociale organizza nella propria sede di via Volta due pomeriggi di approfondimento culturale e storico per riflettere sulla figura femminile in occasione della ricorrenza internazionale

auser busto arsizio

Busto Arsizio si prepara a riflettere sulla figura femminile attraverso un ciclo di incontri culturali e storici organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa, intitolata “Le streghe tra storia e storie”, è promossa da Auser Busto Arsizio e si articolerà in due pomeriggi ospitati nella sede di via Volta 5. Un percorso di approfondimento culturale per analizzare stereotipi, narrazioni e antichi saperi legati alle donne nel corso dei secoli.

Un viaggio in due tappe tra storia, miti e letteratura

Il programma prenderà il via giovedì 19 novembre, alle ore 15.30, con il primo appuntamento dal titolo «Tra roghi ed antichi saperi». L’incontro analizzerà il contesto storico e le persecuzioni, offrendo una chiave di lettura critica sui pregiudizi che nei secoli hanno colpito le donne custodi di conoscenze tradizionali.

Il secondo appuntamento e gli obiettivi dell’Auser

Il ciclo di incontri proseguirà giovedì 26 novembre, sempre alle ore 15.30, con il secondo appuntamento intitolato «C’era una volta una strega». L’iniziativa punta a stimolare la riflessione collettiva sulla figura della donna ieri e oggi, unendo la dimensione storica a quella letteraria e sociale. Gli eventi si inseriscono nelle attività che l’associazione porta avanti sul territorio per promuovere la cittadinanza consapevole e il valore della parità.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026
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