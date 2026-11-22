Gli antesignani della nostra meravigliosa lingua, costellata d’infinite sfumature atte a qualificare ogni recondito e poliedrico pensiero per renderlo consono alla volontà d’esprimerlo nel modo più adeguato, neppure lontanamente sfiorato da altri idiomi, solevano affermare che talune situazioni avrebbero potuto essere più appropriate nel momento nel quale si fossero ripetute, creando così le premesse per una maggiore comprensione e attuazione.

Quindi “repetita iuvant” – non nella trasfigurazione ironica che ai ripetenti fa bene l’uva – intendendo per tale il giovamento che deriva dalla ripetitività di alcune circostanze.

E a Bedero nella 22a edizione del Trofeo Comune di Brezzo di Bedero, in cui si verifica l’importante adesione di 22 eliminatorie per un’ipotetica partecipazione di 176 atleti, si assiste alla consueta, collaudata, confermata esibizione del professor Barilani, il quale, come sempre amorevolmente seguito dal suo santo protettore Costa, si diletta a spiumare i vari pennuti che, incauti, si offrono alla sua azione perseverante e priva di sbavature.

Così i quattro malcapitati che lo incrociano riescono a ottenere, messi assieme, solo undici punti – 5 il collega Aldegheri, risparmiato sul 10-0 per dovere di assonanza di maglia, 2 Spatafora della Monvallese, di certo non uno sprovveduto, 1 Leoni della Bederese, che pur giocando bene deve contemplare con sconforto l’incommensurabile capacità del cuviese di non sbagliare mai, e infine 3 il Thierry della Renese, forse già felice di essere pervenuto in finale -.

Significa che i quattro avversari non sono stati in grado di raggranellare i 12 punti indispensabili per vincere un incontro. Non è che abbiano sbracato, come si suole affermare, semplicemente il Walter si è assiso sul trono dell’Olimpo, indossando i paramenti propri di Zeus, con accanto Era, e da lì ha contemplato, con un briciolo di condiscendenza, i comuni mortali che avevano la pretesa di competere con lui.

In attesa dei vincitori delle finali collaterali di Creva – nella quale ha prevalso un travolgente Boscaro già vincitore della recente manifestazione Donà – e di Cuvio dove ha sfolgorato il renese Bossi Thierry, a Bedero giungevano in semifinale il fagocitatore Barilani e l’Alfredo Leoni, il quale, in ossequio a un cognome molto impegnativo – com’è noto il leone è il re della savana africana ed è il felide più temuto non avendo in pratica nemici naturali – si onora di appartenere. E’ pur vero che l’Alfredo è privo di criniera, tuttavia si batte con ferocia, sopravvive all’interminabile sfida con il cuviese Parolin che impiega un paio d’ore per volta a giocare una boccia, riesce a sconfiggere Pelotti di Possaccio, appartenente alla categoria B, poi deve soccombere, come da logica, pur colpendo con regolarità e accostando con precisione, ma si sa che contro il Walter ispirato non c’è molto da sperare.

Comunque un terzo posto da categoria C non è affatto da disprezzare. All’altro bederese – il Boscaro – non riesce il colpaccio di entrare in finale; va al comando fino al 7-5, poi si ferma, qualche imprecisione e il Bossi decide di librarsi verso il cielo con un galoppante 12-7.

Il padrone di casa, sindaco Daniele Boldrini, officia la premiazione, coadiuvato da Enrico Bianchi, ex-sindaco di Luino: “omnes sancti in gloria desinunt”, tutti i santi finiscono in gloria e così sia.

PILLOLE DI BOCCE

21 novembre – Campionato Serie A2 – quinta giornata

Colbordolo (PU) – Possaccio (VCO) 12-4

20 novembre – Bederese – finale serale regionale individuale ABCD

1) Barilani Walter – Cuviese (VA)

2) Bossi Thierry – Renese (VA)

3) Leoni Alfredo – Bederese (VA)

4) Boscaro Umberto – Bederese (VA)

Direttore Gara – Nacci Cosimo

Arbitri – Rossi Franco, Tognetti Roberto

23 novembre – Renese c/o Monvalle – prosegue serale regionale coppia imposta

28 novembre – Ternatese – finale serale regionale coppia ABCD