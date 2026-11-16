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Canton Ticino

Con un chilo di cocaina alla frontiera tra Ligornetto e Clivio: due in manette

L'operazione della Cantonale e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è scattata in un momento tranquillo, la domenica mattina

Clivio tour 2022 luoghi

Avevano in auto un chilo di cocaina, una quantità che mostra un discreto giro di spaccio: per questo sono finiti in manette un 53enne e un 22enne, fermati dalle autorità elvetiche al valico di Ligornetto, confine con l’Italia.

Si tratta, per la precisione, di un 53enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna e un 22enne cittadino albanese residente in Albania. Si trovavano a bordo di una vettura con targhe svizzere, quando alle 11 del mattino di domenica 15 novembre sono stati fermati dagli operatori Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), al valico secondario tra l’elvetica Ligornetto e l’italiana Clivio.

Le perquisizioni, sia personali sia del veicolo, hanno appunto permesso di recuperare circa un chilogrammo di cocaina, oltre a diverse centinaia di franchi.
Le ipotesi di reato nei loro confronti – nell’inchiesta che coinvolge anche la Polizia Cantonale – sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, il 22enne deve poi rispondere anche di riciclaggio di denaro e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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