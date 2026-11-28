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Si è conclusa sabato 28 novembre, a Villa Andrea del Centro Congressi Ville Ponti a Varese, la prima edizione degli Stati Generali dell’Economia Sociale del Varesotto. Promosso dal presidente della commissione Sostenibilità Sociale di Regione Lombardia, Emanuele Monti, in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese, l’incontro ha riunito oltre trecento iscritti tra istituzioni, Terzo settore, associazioni di categoria, istituti di credito e imprese, arrivando in chiusura alla firma del Tavolo permanente dell’economia sociale del Varesotto.

Galleria fotografica Conclusi alle Ville Ponti gli Stati Generali dell’Economia Sociale del Varesotto 4 di 10

Nel corso della giornata sono stati affrontati il Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, la ricerca sul rapporto tra imprese profit e non profit, i panel su credito, filantropia, inserimento lavorativo delle persone fragili e Pubblica amministrazione, e i tavoli sulle buone pratiche del territorio fino al protocollo finale. I dati richiamati sull’area indicano per la provincia di Varese 60 istituzioni non profit ogni 10mila abitanti, con quasi 13mila addetti, e il primato regionale per densità di cooperative sociali (2,38 ogni 10mila abitanti).

Intervenendo a margine dell’iniziativa, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha collegato l’economia sociale alla necessità di non smarrire la dimensione umana e relazionale: «Adesso sentiamo l’esigenza di aggiungere al termine economia quello di sociale. È tutto quello che muove le azioni che non sono volte soltanto a profitto ma che tengono conto del fatto che alla fine c’è l’uomo, ci sono le famiglie, ci sono le situazioni di difficoltà che non possono essere affrontate semplicemente con la logica del profitto». Giorgetti ha richiamato il percorso aperto al ministero con l’impegno del sottosegretario Lucia Albano, il riferimento alle società di mutuo soccorso e ai circoli da declinare in modo moderno, e ha osservato che nel Varesotto volontariato e associazionismo «non si vedono, non si mettono molto in mostra come carattere e cultura, ma esistono e sono una grande realtà», aggiungendo che l’appuntamento «mette in luce una realtà sommersa, ma che muove migliaia e migliaia di persone anche sul nostro territorio».

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha evidenziato il peso del settore sul territorio e nell’intera regione: «È importante nel Varesotto, ma direi è molto importante in tutta la Lombardia. Se pensiamo che ci sono 59mila realtà e oltre 200mila dipendenti. Siamo ai primi posti anche in questo ambito a livello nazionale». Secondo Fontana, il comparto ha un valore rilevante su più piani: «È una realtà importante sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista di opportunità lavorative e sia, soprattutto, da un punto di vista sociale, perché si va verso la risposta a quelle esigenze che sono le più diffuse e le più complicate per avere una concreta risposta».

Emanuele Monti ha rimarcato il ruolo del territorio nell’avvio del percorso: «Stati generali dell’economia sociale del Varesotto. Oggi siamo la prima provincia in Italia che lancia questo tema in modo concreto, declinandolo con una cabina di regia. Che ha visto la benedizione del ministro Giorgetti, del sottosegretario Albano, ministro Locatelli, presidente Fontana. Più di 300 partecipanti, tutta quella grande comunità che intorno all’impatto sociale dell’economia delle imprese, ma anche quelle imprese sociali che operano nel settore dell’economia sociale, possono dare al nostro territorio. E quindi ci candidiamo primi in Italia a essere parte di questo nuovo grande progetto voluto dal governo proprio pochi mesi fa». Monti ha inoltre definito l’appuntamento «non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per creare una squadra vincente sull’economia sociale nel Varesotto», richiamando la collaborazione tra imprese e Terzo settore e l’attenzione alle persone con disabilità e a chi necessita di reinserimento sociale, considerate «un valore, non sono un peso, ma devono essere inserite in un quadro vincente sostenuto ovviamente da Regione Lombardia, ma anche a livello nazionale».