Dieci anni di reclusione per il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. È la condanna inflitta dal giudice per l’udienza preliminare di Milano a Vincenzo Lanni, il sessantenne accusato di aver accoltellato il 3 novembre 2025 una donna di 43 anni in piazza Gae Aulenti, nel cuore del quartiere finanziario milanese.

La vittima stava raggiungendo il posto di lavoro quando era stata aggredita senza apparente motivo. I due non si conoscevano e la donna sarebbe stata scelta casualmente come bersaglio. L’imputato è stato giudicato con rito abbreviato dalla gup Chiara Valori, che ha accolto la contestazione della Procura riconoscendo l’aggravante della premeditazione. L’uomo, detenuto nel carcere di San Vittore, è stato ritenuto capace di intendere e di volere al momento dell’aggressione.

La vicenda riporta alla memoria anche il precedente percorso dell’uomo nel Varesotto, dove era stato ospite della comunità Exodus 4 di Villadosia, in provincia di Varese. Una presenza già ricostruita da VareseNews dopo l’accoltellamento di Milano.

La sentenza chiude il procedimento di primo grado con una condanna a dieci anni, ma riporta anche l’attenzione sulla storia personale di Lanni e sui precedenti giudiziari. Nell’agosto del 2015, dopo aver perso il lavoro come programmatore informatico, aveva aggredito con un coltello due anziani nella Bergamasca. Per quei fatti era arrivata una condanna a otto anni di carcere, accompagnata da tre anni di permanenza in una struttura psichiatrica, con il riconoscimento dell’attenuante della seminfermità mentale.

Dopo quell’episodio era stato inserito in un percorso di recupero nella comunità di Villadosia, a Casale Litta, gestita dalla cooperativa 4 Exodus. La struttura, che accoglie persone con problemi di dipendenza e fragilità, lo ospitava su indicazione dei servizi sociali milanesi, con l’obiettivo di favorirne il reinserimento. Chi lo aveva conosciuto durante quel periodo lo aveva descritto come una persona riservata e dai modi miti. Non erano invece emersi con chiarezza i motivi dell’interruzione del percorso nella comunità.