Una cena per fare del bene: è questa l’idea di Piccolo Principe Onlus che la Confcommercio di Busto Arsizio e del Medio Olona ha subito accettato, mettendo in campo i propri soci per creare un’occasione unica.

E sarà proprio una cena unica, quella in programma il prossimo 23 novembre al Dieci (via Martiri di Belfiore 10), perché dietro ai fornelli ci saranno Stefano De Gregorio di DEG e Lorenzo Colombo de Il Gesto, due ristoranti che hanno messo Busto Arsizio sulla mappa dell’enogastronomia nazionale. Per i dolci, ci si è affidati al Pancucco della Pasticceria Chiara e alla Torta Sole della Pasticceria Monfrini. Attenzione però: sono già 100 gli iscritti e i posti scarseggiano, e da Piccolo Principe invitano a contattarli per prenotare i propri posti.

La serata rientra nell’ambito della Settimana dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che vede il Piccolo Principe coinvolta in prima persona, come spiega la presidente Patrizia Corbo: «Siamo una realtà che ormai ha 25 anni, ma il nostro lavoro è più importante che mai, specie in un mondo che diventa sempre più difficile. Ma non possiamo essere da soli, così come non possono essere da soli i genitori o la scuola: senza una rete così forte non avremmo potuto arrivare a gestire sei comunità residenziali e a far sentire realizzati dei ragazzi che quando arrivano non hanno più speranze. Questa settimana l’abbiamo dedicata a Shrek, che ci insegna quanto sia importante accogliere le proprie imperfezioni: abbiamo tanti appuntamenti, tra cui una manifestazione di 450 bambini in piazza giovedì 19, fino al convegno del weekend, passando per le risate con Paolo Ruffini di mercoledì 18. Siamo contentissimi che ConfComm ci abbia dato il proprio supporto, perché per crescere un bambino crediamo sia essenziale avere un intero villaggio alle spalle».

Le fa eco lo chef De Gregorio, che ha pensato il menù della cena: «Noi come persone abbiamo il dovere di interessarci a quello che succede oltre la nostra vetrina, perché all’interno portiamo dei valori umani che poi sono il riflesso della nostra passione».

Il menù prevede tre portate: come antipasto una tagliatella di seppia con bufala, capperi e limoni; a seguire una “pasta a-mare” realizzata con pasta Barilla cotta in brodo di pesce, limone fermentato, erbe di mare e cuore di tonno; infine un lombatello di vitello cotto alla brace e servito con chimichurri, rafano e cucunci (i frutti del cappero). Durante la serata ci sarà anche un buffet di aperitivo offerto dal Panificio Colombo e un accompagnamento musicale.

Sui dolci spazio al territorio con due istituzioni come la Pasticceria Monfrin e la sua mitica Torta Sole composta da pasta sfoglia, crema pasticcera e cannoncini, e la Pasticceria Chiara che regalerà ai partecipanti un Pancucco (dolce tradizionale di Olgiata Olona rivisitato, veniva servito ai pellegrini di passaggio sulla via Francisca) da portare a casa.

Rudy Collini, presidente di ConfComm di Busto Arsizio, racconta che «appena ventilata l’idea nessuno si è tirato indietro: penso che le attività di prossimità siano essenziali per il tessuto cittadino, non solo come luoghi fisici, ma come sinergie anche rispetto progetti che fanno del bene come questo».

Una parte importante dell’organizzazione va sia a Luigi “Gino” Savino della Pizzeria Capri e presidente di FIPE Busto Arsizio e a Enzo Giuliano, consigliere FIPE e proprietario del Dieci: «Ringrazio tutti – dice Savino – per aver messo a disposizione il proprio tempo e talento. Sono certo che questo legame non si esaurirà qui per dimostrare che quando le attività si uniscono possono fare davvero la differenza sul piano sociale».

Tutte le informazioni e i contatti sono disponibili sulla pagina internet di Piccolo Principe Onlus.