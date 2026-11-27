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La proposta di legge di iniziativa popolare di Confesercenti sulla rigenerazione urbana e il commercio di prossimità è stata presentata alla Camera dei deputati il 25 novembre. Le firme raccolte sono più di 60mila, oltre la soglia delle 50mila richiesta dalla Costituzione, e la sede territoriale di Varese ha contribuito con banchetti, incontri pubblici e colloqui con le amministrazioni locali.

Secondo le stime dell’associazione, il 2026 si chiuderà in Italia con quasi 44mila imprese in meno nel commercio, nell’alloggio e nella ristorazione. Per le economie locali la perdita è di circa cinque miliardi di euro, e le imprese giovanili sono quasi 9mila in meno.

La proposta prevede l’istituzione di Zone economiche speciali di prossimità, agevolazioni fiscali, semplificazioni amministrative, interventi sugli affitti commerciali e incentivi per le nuove aperture e per il ricambio generazionale. Tutto questo sarebbe finanziato da un Fondo nazionale da 600 milioni di euro all’anno.

«Non ci siamo limitati a richiamare l’attenzione sulle serrande abbassate: abbiamo lavorato per creare le condizioni affinché possano tornare ad alzarsi», dichiarano Bernardo Bianchessi e Rosita De Fino, presidente e direttore di Confesercenti Regionale Lombardia, sede territoriale di Varese. «Denunciare la crisi del commercio è necessario, ma non sufficiente».

Con la proposta in Parlamento, Confesercenti non considera chiusa la mobilitazione. L’associazione chiede ai Comuni, a partire da quelli della provincia di Varese, di approvare nei consigli comunali atti di indirizzo a favore della legge. «Invitiamo le amministrazioni che ancora non lo hanno fatto a prendere posizione e a tradurre la propria vicinanza al commercio di prossimità in un atto istituzionale concreto», concludono Bianchessi e De Fino.