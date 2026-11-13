Connessioni fragili: il confronto tra giornalisti, giuristi, psicologi e ragazzi. “Serve ascolto, non divieti”

Raccontare come nascono il bullismo e il cyberbullismo prima che arrivino alle estreme conseguenze, superando la cronaca dell’emergenza per fornire strumenti concreti a ragazzi, famiglie e scuole: parte da qui l’incontro “Connessioni fragili, un progetto di racconto giornalistico del bullismo e del cyberbullismo”, ospitato venerdì 13 novembre nell’aula Manica Lunga di Ville Ponti a Varese nell’ambito degli Stati generali della scuola digitale.

L’iniziativa si inserisce in un quadro nazionale in cui, secondo i dati Istat, il 34% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni ha subito una qualche forma di cyberbullismo e nel solo 2025 sono stati 361 i casi finiti sotto la lente della Polizia Postale.

Dopo l’introduzione del direttore di VareseNews Marco Giovannelli — che ha sottolineato l’importanza di una narrazione attenta e documentata del mondo giovanile — e l’intervento di Ilaria Notari, il confronto moderato dalla giornalista e social media manager di Confindustria Varese Silvia Giovannini ha preso le mosse dai risultati del questionario “Connessioni fragili” (aggiornati al 29 ottobre 2026) proiettati in sala attraverso sette slide.

Dai grafici emerge come l’84% dei giovani abbia assistito online a insulti, prese in giro o esclusioni rivolti ad altri — ma nel 47% dei casi abbia scelto di non fare niente — e il 18% li abbia subiti direttamente. Sul fronte della percezione di sé, il 45% ha cancellato o modificato un contenuto per paura del giudizio altrui e il 56% controlla spesso o molto spesso like e visualizzazioni dopo aver pubblicato qualcosa. Significativo anche il divario generazionale: il 57% degli intervistati ritiene che gli adulti di riferimento capiscano poco o per niente la propria vita online e, quando qualcosa li preoccupa, il 61% si rivolge ad amici o coetanei, il 38% ai genitori, mentre il 17% confessa di chiedere consiglio a strumenti di intelligenza artificiale o chatbot (solo il 5% parla con un insegnante o educatore).

«Il mondo virtuale non è un altrove, ma uno spazio che stiamo imparando a coabitare insieme», ha spiegato la pedagogista ed educatrice Barbara Boggio, evidenziando come la rete abbia abbattuto i confini spaziali e temporali in cui un tempo era circoscritto il bullismo scolastico. Secondo Boggio, la risposta educativa non passa attraverso il proibizionismo — chiudendo i cellulari negli armadietti o vietando l’intelligenza artificiale, una strada inefficace perché i ragazzi trovano comunque modi alternativi per connettersi — bensì attraverso tre parole chiave: ascolto autentico dei linguaggi giovanili, condivisione degli spazi digitali per capire cosa piace o ferisce i più giovani, e cura nelle relazioni. Un richiamo diretto è stato rivolto anche all’informazione: «La pedagogia e il giornalismo condividono le parole con cui raccontiamo la realtà: occorre narrare i fatti senza alimentare soltanto paura ed emergenza, come accaduto nei giorni scorsi con gli allarmi bomba nelle scuole o le chat sulle violenze annunciate sul territorio, spiegando invece i passi concreti compiuti per verificare le notizie e gestire i problemi».

Il disagio dietro lo schermo e la tendenza a minimizzare

Un altro nodo centrale emerso durante il dibattito riguarda l‘impatto psicologico del confronto continuo sui social network, fotografato anche dalle slide proiettate in sala: negli ultimi tre mesi l’89% dei ragazzi ha fatto tardi almeno qualche volta per continuare a usare telefono o social (il 57% spesso), il 43% si è sentito giù di morale dopo averli utilizzati e il 38% ha dormito male per qualcosa accaduto in rete.

Federica Basile, psicologa e psicoterapeuta in formazione, ha analizzato l’evoluzione delle piattaforme da semplici strumenti di connessione a vetrine di performance costante, mettendo in guardia dal rischio della cosiddetta “autostima contingente”, in cui il proprio valore viene misurato esclusivamente attraverso l’approvazione digitale e i like ricevuti. Confrontarsi continuamente con modelli idealizzati (il 30% dei rispondenti pensa spesso o molto spesso che la vita degli altri vista sui social sia migliore della propria) può alimentare nei più giovani senso di inadeguatezza, fallimento e solitudine.

Basile ha inoltre richiamato l’attenzione su due errori frequenti commessi da genitori e insegnanti: da un lato la tendenza a minimizzare il disagio espresso dai ragazzi di fronte a episodi come l’esclusione da un gruppo WhatsApp (“non ci pensare”, “esci dal gruppo”), sottovalutando sintomi concreti come tristezza, disturbi del sonno o isolamento familiare; dall’altro la reazione istintiva di colpevolizzare la vittima quando viene diffusa una foto privata (“perché l’hai mandata?“), spostando così la responsabilità da chi agisce a chi subisce. «Non bisogna aspettare che accada qualcosa di negativo per parlare di social — ha osservato — ma creare momenti frequenti di dialogo e mettere i giovani nelle condizioni di chiedere aiuto a figure di riferimento preparate, come educatori, psicologi e insegnanti, colmando anche l’assenza di percorsi strutturati di educazione affettiva e sessuale nelle scuole».

Algoritmi, intelligenza artificiale e il rapporto con la verità

Sul fronte tecnologico e informativo, la giornalista e informatica Sonia Montegiove ha analizzato l’evoluzione delle piattaforme digitali e il funzionamento degli algoritmi, progettati per catturare l’attenzione attraverso meccanismi di gratificazione immediata e per amplificare i contenuti divisivi e l’odio online, che secondo la definizione del Consiglio d’Europa colpisce l’individuo per le caratteristiche che lo rendono unico o diverso. Un fenomeno reso ancora più complesso dalla diffusione dell’intelligenza artificiale generativa, che rende sempre più difficile distinguere il vero dal falso e rischia di alterare il rapporto stesso con la verità, inaugurando un’era di “post-verità” in cui conta più l’adesione emotiva al messaggio che l’attendibilità dei fatti.

Montegiove ha segnalato come anche molti adulti utilizzino i social condividendo compulsivamente contenuti falsi o generati dall’IA pur di sostenere una tesi, trasformandosi di fatto in “bot umani”, e ha evidenziato come il silenzio e l’inazione online finiscano per legittimare i comportamenti tossici. «La macchina è uno strumento sempre più potente e il trucco è governarla per portarla dove vogliamo noi, non farci condizionare» ha sottolineato. «Noi adulti siamo diventati i “grandi assenti” nella vita digitale dei ragazzi perché temiamo ciò che non conosciamo, ma abbiamo ancora il ruolo fondamentale di trasmettere criteri etici, senso critico e responsabilità nell’uso degli strumenti».

Gli strumenti giuridici contro l’odio online e il revenge porn

A chiudere il cerchio sul piano legale è stata Marisa Marraffino, avvocata esperta in diritto dell’informatica e privacy, che ha invitato a superare l’allarmismo mediatico concentrato esclusivamente sui minorenni: «La maggior parte dei reati informatici è commessa da adulti. I minori creano più allarme sociale, ma occorre lavorare sulle nostre paure e conoscere gli strumenti di tutela che oggi esistono».

I dati raccolti dal questionario mostrano infatti come la sfera dell’intimità digitale sia particolarmente esposta: il 15% dei ragazzi ha dichiarato di aver subito pressioni per inviare contenuti intimi che non voleva condividere (il 39% conosce qualcuno a cui è successo), mentre il 18% ha scoperto che proprie foto, video o messaggi privati erano stati diffusi senza permesso. Eppure il 23% ha rinunciato a segnalare o denunciare l’accaduto — frenato soprattutto dal dubbio che non fosse abbastanza grave (42%) o dall’idea che non sarebbe servito (32%) — e solo il 41% sa con certezza come far rimuovere un contenuto lesivo.

Marraffino ha ripercorso l’evoluzione normativa, dalla legge sul cyberbullismo del 2017 fino al regolamento europeo Digital Services Act (DSA) entrato pienamente in vigore nel 2024, spiegando come oggi qualsiasi cittadino possa segnalare direttamente ad Agcom i contenuti illeciti o lesivi presenti sulle piattaforme — citando anche il caso dei gruppi Facebook dove venivano diffuse fotografie intime rubate — ottenendone l’oscuramento rapido, oltre alle prime condanne civili significative per i danni causati dalla diffusione non consensuale di materiale privato. Un richiamo netto è stato infine rivolto ai ragazzi sull’illusione dei cosiddetti “messaggi effimeri”: «I messaggi che si autodistruggono non esistono: una volta inviato un contenuto intimo se ne perde il controllo, e oggi siamo pieni di casi di revenge porn nati proprio da questa falsa sicurezza». L’avvocata ha infine annunciato la presentazione di un nuovo progetto di legge nato proprio a partire dalle evidenze emerse da ricerche e progetti sul territorio, ribadendo la necessità di affiancare agli strumenti giuridici un’educazione affettiva e digitale capace di prevenire i comportamenti a rischio.

(Il progetto “Connessioni fragili” è promosso da Anche Io APS con il supporto editoriale di VareseNews e il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del bando “Cultura per il Sociale 2026”)