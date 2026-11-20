Si è aperto oggi, venerdì 20 novembre, il bando della Regione da 900mila euro per sostenere bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia. La misura mette a disposizione 700mila euro per le attività musicali e altri 200mila per l’acquisto di strumenti e attrezzature, il recupero delle sale prova e il restauro di materiali storici.

La prima linea di finanziamento prevede contributi da 2mila a 3mila euro per sostenere concerti, attività musicali e iniziative di valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo. Sono previste maggiorazioni per chi ha partecipato alla Settimana regionale della musica lombarda e per le realtà con sede nei piccoli Comuni o nelle Comunità montane.

La seconda linea finanzia invece progetti per l’acquisto di strumenti, attrezzature e allestimenti, la sistemazione degli spazi per le prove e il restauro di spartiti, strumenti d’epoca e abiti tradizionali. Il contributo a fondo perduto copre fino al 50% delle spese, con un massimo di 5mila euro.

Possono partecipare bande e cori amatoriali, gruppi strumentali e folk, fanfare delle associazioni d’arma e Comuni che rappresentano bande civiche senza statuto autonomo, oltre agli altri soggetti senza fini di lucro in possesso dei requisiti previsti dal bando.

«Queste realtà fanno parte della vita culturale delle nostre comunità», sottolinea l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, ricordando che in Lombardia sono presenti circa 450 realtà in 407 Comuni, impegnate anche nell’avvicinare i giovani alla musica e nel tramandare le tradizioni locali.

Le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi entro le ore 16 di giovedì 3 dicembre. Ogni soggetto può presentare una sola richiesta, scegliendo una delle due linee di finanziamento. Le domande saranno valutate in ordine di arrivo fino all’esaurimento delle risorse.