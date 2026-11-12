Contro fake news e cyberbullismo la scuola deve costruire regole condivise

Fake news, cyberbullismo, intelligenza artificiale e social network non sono problemi separati. Nascono negli stessi ambienti digitali frequentati ogni giorno da studenti, insegnanti e famiglie e per questo, è emerso agli Stati Generali della Scuola Digitale nell’incontro “Fake news, cyberbullismo e regole condivise per la scuola”, non possono essere affrontati soltanto con divieti o interventi occasionali.

A confrontarsi sono stati Vittoria Esposito, formatrice di Impara Digitale, Roberto Maragliano, pedagogista e già docente dell’Università Roma Tre, e Fabrizio Venerandi, docente, scrittore e programmatore, con la moderazione di Maria Cristina Bevilacqua.

Uno dei punti centrali riguarda la distanza tra norme e vita quotidiana della scuola: «Le regole ci sono. Ci sono anche da un punto di vista normativo», ha spiegato Vittoria Esposito. «Quello che ho notato è che sono rimaste sulla carta».

Per questo, secondo Esposito, ogni istituto dovrebbe dotarsi di una policy chiara e realmente conosciuta da studenti, docenti e famiglie. «La policy è quel codice interno che permette di capire che cosa veramente devo fare a livello di prevenzione e quando si tratta di intervenire». Non bastano quindi interventi sporadici, spesso delegate ad esterni: «Non è possibile affidare la prevenzione al cyberbullismo all’intervento volontario della Polizia o dell’esperto».

E le regole, per funzionare, devono essere condivise. «Bisogna coinvolgere», ha sottolineato Esposito, attraverso questionari e discussioni in classe, per capire «che cosa significa per te stare in rete», quali situazioni spaventano e a chi ci si rivolgerebbe in caso di difficoltà.

“Bisogna partire da quello che i ragazzi sono”

Roberto Maragliano ha insistito invece sulla necessità di non considerare il digitale come qualcosa di separato dalla realtà. «Non possiamo continuare a pensare al digitale come una cosa separata», ha osservato. La scuola, quindi, deve partire dal modo in cui i ragazzi già vivono, comunicano e apprendono.

«Non posso fare nessun progetto se non coinvolgendo quello che loro sono e quello che stanno facendo. Ci piace o non ci piace, bisogna partire da lì». Il problema, ha aggiunto, è capire «come quel mondo dei giovani lo puoi portare dentro la scuola per sedimentarlo, valorizzarlo e portarne alla luce i concetti fondamentali». Da qui una sintesi efficace: «Abbiamo una guerra ibrida, dobbiamo fare una scuola ibrida». Un passaggio che riecheggia il caso degli allarmi bomba del giorno prima (e il secondo giorno di allarme scatterà di lì a poco).

Fake news, quando non importa più se una cosa è vera

Fabrizio Venerandi ha messo in discussione un altro luogo comune: non sono necessariamente i più giovani a essere più vulnerabili alle fake news. «Spesso gli adolescenti sono molto più smart nel saper vedere cosa è completamente campato in aria», ha raccontato. La scuola deve però fornire strumenti per passare dall’intuizione alla verifica. Qui l’intelligenza artificiale introduce un nuovo problema: consente di ottenere risposte in pochi secondi, ma rischia di far perdere il metodo.

«Io ci avevo messo quattro ore, loro in pochi secondi avevano la risposta», ha raccontato Venerandi a proposito di un esercizio di verifica di un’immagine falsa. Il rischio è una fiducia quasi automatica nella macchina: se “l’ha detto l’intelligenza artificiale”, allora non si sente più il bisogno di cercare la prova. Ancora più preoccupante, però, è un altro fenomeno: «Non mi interessa che sia falso, perché comunque lo fanno»: è la risposta che Venerandi dice di incontrare spesso quando dimostra che un contenuto condiviso sui social è falso. «Io ho qualcosa in cui credo, ho il mio messaggio che voglio portare avanti: qualunque cosa trovi che combaci con quello che voglio dire, la uso a prescindere».

Venerandi ha infine richiamato il funzionamento stesso delle piattaforme. «Facebook, TikTok, Instagram nascono per mandarci dopamina, per mandarci segnali», ha osservato.La distrazione, quindi, non riguarda soltanto gli studenti. «È colpa degli studenti se si distraggono? No», ha aggiunto. «Noi tutti sfruttiamo internet nel peggiore dei modi possibili».

Il punto di fondo emerso dal confronto è che fake news, cyberbullismo e intelligenza artificiale non si risolvono con una lezione isolata o con un divieto. Servono regole chiare, formazione dei docenti, coinvolgimento delle famiglie e soprattutto una scuola capace di evitare quelli che Esposito ha definito i due rischi principali: «il silenzio e l’improvvisazione».