Contro la violenza di genere, sabato 28 novembre presidio in via Del Cairo e porte aperte al centro Eos
L'iniziativa, promossa da FemVA ed Eos Centro ascolto donna in occasione delle mobilitazioni legate al 25 novembre, prevede dalle 14:30 l'apertura della sede di via Robbioni e banchetti informativi, seguiti alle 16:00 dal presidio in centro città
Proseguono a Varese le iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sabato 28 novembre l’associazione FemVA ed Eos – Centro ascolto donna promuovono un pomeriggio di sensibilizzazione e mobilitazione «contro la violenza patriarcale e di genere», sintetizzato nello slogan del manifesto «Tra gonna lunga e gonna corta ogni tre giorni sono morta».
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Il programma del pomeriggio
L’iniziativa si articola in due momenti distinti nel centro di Varese:Dalle 14:30: apertura al pubblico della sede del centro antiviolenza Eos in via Robbioni 14, accompagnata dall’allestimento di banchetti informativi.Alle 16:00: ritrovo per il presidio pubblico in via Del Cairo.
L’appuntamento è aperto alla cittadinanza per mantenere alta l’attenzione sul contrasto alla violenza sulle donne e far conoscere i servizi di ascolto e supporto attivi sul territorio.
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