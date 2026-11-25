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Proseguono a Varese le iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sabato 28 novembre l’associazione FemVA ed Eos – Centro ascolto donna promuovono un pomeriggio di sensibilizzazione e mobilitazione «contro la violenza patriarcale e di genere», sintetizzato nello slogan del manifesto «Tra gonna lunga e gonna corta ogni tre giorni sono morta».

Il programma del pomeriggio

L’iniziativa si articola in due momenti distinti nel centro di Varese:Dalle 14:30: apertura al pubblico della sede del centro antiviolenza Eos in via Robbioni 14, accompagnata dall’allestimento di banchetti informativi.Alle 16:00: ritrovo per il presidio pubblico in via Del Cairo.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza per mantenere alta l’attenzione sul contrasto alla violenza sulle donne e far conoscere i servizi di ascolto e supporto attivi sul territorio.