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Doppio intervento con chiusura del locale e denuncia per il titolare di una pizzeria a Lavena Ponte Tresa, effettuato dagli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Luino insieme al personale di Ats Insubria. L’operazione rientra nell’attività di controllo della fascia di confine e di verifica degli esercizi pubblici.

Irregolarità igieniche e lavoro irregolare al primo controllo

Durante il primo sopralluogo ispettivo, i tecnici di Ats Insubria hanno riscontrato gravi irregolarità igienico-sanitarie che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno inoltre individuato una cittadina straniera che lavorava alle pulizie da circa un mese senza un permesso di soggiorno valido per l’impiego. La donna era entrata in Italia per turismo lo scorso 1° ottobre.

La riapertura il giorno seguente

Nonostante il divieto imposto dall’autorità sanitaria, la sera successiva una pattuglia della Polizia di Frontiera di Luino impegnata in un ordinario servizio di controllo di retrovalico ha notato che il locale era di nuovo aperto al pubblico. All’interno della pizzeria l’attività era in pieno svolgimento, con la preparazione di alimenti in corso nonostante la precedente sospensione.

La seconda chiusura e la denuncia

Gli agenti sono quindi tornati sul posto insieme al personale di Ats Insubria per effettuare una nuova verifica. Una volta constatata la violazione del provvedimento di chiusura, hanno disposto un ulteriore blocco dell’esercizio commerciale e segnalato il proprietario all’Autorità Giudiziaria per non aver rispettato i provvedimenti dell’Autorità.