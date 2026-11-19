Controlli a Varese tra piazza Repubblica e via Borri: 49 identificati, tre provvedimenti di espulsione e multe ai negozi
Operazione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale nel centro cittadino. Un cittadino irregolare è stato accompagnato alla frontiera di Malpensa, mentre per tre attività commerciali sono in arrivo sanzioni fino a 4.500 euro
Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato effettuato dalla Polizia di Stato di Varese, in collaborazione con la Polizia Locale, nelle aree considerate più sensibili del centro cittadino, con particolare attenzione alla zona compresa tra piazza della Repubblica e viale Borri.
Nel corso dell’attività operativa gli agenti hanno identificato complessivamente 49 persone, tra cui 42 cittadini stranieri. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno portato all’accompagnamento negli uffici della Questura di tre soggetti, nei confronti dei quali l’Ufficio Immigrazione ha adottato altrettanti provvedimenti:
per un cittadino irregolare sul territorio nazionale è stata disposta l’espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera aeroportuale di Malpensa;
un secondo soggetto, già destinatario di un precedente decreto di espulsione, è stato denunciato per inottemperanza e raggiunto da un nuovo ordine di lasciare il Paese;
nei confronti di un terzo cittadino straniero sono state invece applicate misure alternative al trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR), con il ritiro del passaporto in attesa del rimpatrio.
Parallelamente alle verifiche sulle persone, gli operatori hanno controllato tre esercizi commerciali della zona. Gli accertamenti hanno fatto emergere alcune irregolarità amministrative che comporteranno la contestazione, da parte della Polizia Locale, di sanzioni per un importo complessivo che può arrivare fino a 4.500 euro.
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