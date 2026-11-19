Un controllo durato oltre otto ore in un grande allevamento che svolge anche attività di pensione per cani ha portato alla luce diverse criticità relative alle condizioni di detenzione degli animali e alla gestione sanitaria della struttura. L’operazione è stata condotta congiuntamente dai Carabinieri del Nas, dalle Guardie Zoofile dell’Oipa di Milano e dai medici veterinari di Ats a seguito di alcune segnalazioni.

Le condizioni degli animali e il ritrovamento nella cella frigorifera

Nel corso del sopralluogo gli operatori hanno individuato circa una decina di cani in stato di eccessiva magrezza e con problematiche fisiche riconducibili, stando alla documentazione presente in struttura, a patologie non adeguatamente curate. Durante l’intera durata delle verifiche gli animali sono rimasti costantemente chiusi nei rispettivi box, elemento che ha fatto ipotizzare una scarsa possibilità di movimento e sgambamento rispetto alle loro necessità.

All’interno della struttura sono stati inoltre rinvenuti numerosi farmaci non conformi e sprovvisti di regolare prescrizione veterinaria. Gli accertamenti hanno portato anche al ritrovamento del corpo di un cane giovane conservato in una cella frigorifera: la carcassa è stata posta sotto sequestro per essere sottoposta a un esame autoptico volto a chiarire le cause del decesso.

Le prescrizioni e l’appello dell’Oipa

Al termine dell’ispezione sono state impartite diverse prescrizioni ai gestori, tra cui l’esecuzione di accertamenti clinici approfonditi sui cani risultati sottopeso, l’esibizione della documentazione relativa all’attività e l’avvio di adeguamenti strutturali per garantire condizioni idonee al benessere degli animali. In attesa dell’esito dell’autopsia e dell’ottemperanza alle disposizioni, le autorità valuteranno l’applicazione di sanzioni amministrative e l’eventuale sussistenza di profili penali.

«Come Oipa teniamo particolarmente a sottolineare l’importanza di non acquistare animali, ma di scegliere l’adozione presso canili e rifugi – dichiara Fabio D’Aquila, coordinatore delle Guardie Zoofile Oipa Milano –. Qualora si decidesse comunque di rivolgersi a un allevamento, raccomandiamo di verificarne le condizioni igienico-sanitarie e di benessere in cui vengono ospitati gli animali, oltre alla trasparenza e all’affidabilità della struttura. Lo stesso vale per la pensione, tenendo conto che stiamo affidando un membro della nostra famiglia». L’associazione ha annunciato che continuerà a monitorare l’attuazione delle prescrizioni impartite.