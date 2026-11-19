Controlli in un allevamento e pensione per cani: trovati animali denutriti, farmaci senza ricetta e la carcassa di un cucciolo in cella frigorifera
Operazione congiunta di Carabinieri Nas, Guardie Zoofile dell’Oipa di Milano e veterinari di Ats dopo alcune segnalazioni. Emesse prescrizioni sanitarie e strutturali, al vaglio possibili illeciti amministrativi e penali
Un controllo durato oltre otto ore in un grande allevamento che svolge anche attività di pensione per cani ha portato alla luce diverse criticità relative alle condizioni di detenzione degli animali e alla gestione sanitaria della struttura. L’operazione è stata condotta congiuntamente dai Carabinieri del Nas, dalle Guardie Zoofile dell’Oipa di Milano e dai medici veterinari di Ats a seguito di alcune segnalazioni.
Le condizioni degli animali e il ritrovamento nella cella frigorifera
Nel corso del sopralluogo gli operatori hanno individuato circa una decina di cani in stato di eccessiva magrezza e con problematiche fisiche riconducibili, stando alla documentazione presente in struttura, a patologie non adeguatamente curate. Durante l’intera durata delle verifiche gli animali sono rimasti costantemente chiusi nei rispettivi box, elemento che ha fatto ipotizzare una scarsa possibilità di movimento e sgambamento rispetto alle loro necessità.
All’interno della struttura sono stati inoltre rinvenuti numerosi farmaci non conformi e sprovvisti di regolare prescrizione veterinaria. Gli accertamenti hanno portato anche al ritrovamento del corpo di un cane giovane conservato in una cella frigorifera: la carcassa è stata posta sotto sequestro per essere sottoposta a un esame autoptico volto a chiarire le cause del decesso.
Le prescrizioni e l’appello dell’Oipa
Al termine dell’ispezione sono state impartite diverse prescrizioni ai gestori, tra cui l’esecuzione di accertamenti clinici approfonditi sui cani risultati sottopeso, l’esibizione della documentazione relativa all’attività e l’avvio di adeguamenti strutturali per garantire condizioni idonee al benessere degli animali. In attesa dell’esito dell’autopsia e dell’ottemperanza alle disposizioni, le autorità valuteranno l’applicazione di sanzioni amministrative e l’eventuale sussistenza di profili penali.
«Come Oipa teniamo particolarmente a sottolineare l’importanza di non acquistare animali, ma di scegliere l’adozione presso canili e rifugi – dichiara Fabio D’Aquila, coordinatore delle Guardie Zoofile Oipa Milano –. Qualora si decidesse comunque di rivolgersi a un allevamento, raccomandiamo di verificarne le condizioni igienico-sanitarie e di benessere in cui vengono ospitati gli animali, oltre alla trasparenza e all’affidabilità della struttura. Lo stesso vale per la pensione, tenendo conto che stiamo affidando un membro della nostra famiglia». L’associazione ha annunciato che continuerà a monitorare l’attuazione delle prescrizioni impartite.
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