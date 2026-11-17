Sono 483 i lavoratori tutelati e 38 i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale adottati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Varese tra il 1° giugno e il 30 settembre 2026. È il bilancio dell’attività di vigilanza condotta dal personale civile dell’ente e dai militari del Nucleo Tutela Lavoro dell’Arma dei Carabinieri per contrastare le irregolarità contrattuali e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I numeri dei controlli e le sanzioni

Nel corso dei quattro mesi presi in esame sono stati effettuati complessivamente 314 accessi ispettivi, suddivisi tra 186 interventi nell’ambito della vigilanza ordinaria e 128 dedicati agli accertamenti tecnici in materia di salute e sicurezza. Su 324 pratiche definite, 146 hanno fatto emergere irregolarità (pari a un tasso di violazioni del 45,06%), mentre 178 si sono concluse con esito regolare. Dei 38 provvedimenti di sospensione dell’attività disposti dagli ispettori, 29 sono stati successivamente revocati dopo il ripristino delle condizioni previste dalla normativa. Le somme riscosse nel periodo ammontano complessivamente a 91.500 euro.

Lavoro nero e irregolarità contrattuali

L’analisi delle violazioni riscontrate sul fronte amministrativo e contrattuale ha interessato diverse tipologie di infrazioni: 92 lavoratori coinvolti in violazioni della disciplina sull’orario di lavoro; 70 lavoratori interessati da casi di somministrazione irregolare di manodopera; 41 persone occupate completamente in nero; 40 lavoratori per i quali sono state accertate omissioni nelle registrazioni sul Libro unico del lavoro; 7 rapporti di lavoro oggetto di riqualificazione.

Le carenze su salute e sicurezza

Il dato numericamente più rilevante riguarda però l’ambito della salute e della sicurezza, dove gli accertamenti hanno portato alla tutela di 203 lavoratori. Sul fronte della prevenzione degli infortuni, la vigilanza tecnica ha rilevato diverse inadempienze rispetto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008: 45 casi di omessa formazione dei lavoratori; 30 casi di mancata sorveglianza sanitaria; 20 casi di attrezzature non conformi; 18 situazioni di inidoneità dei luoghi di lavoro rispetto ai requisiti dell’Allegato V; 12 casi di mancata o inadeguata predisposizione delle opere provvisionali; 10 situazioni di assenza del Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Come evidenziato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel diffondere i dati, le criticità emerse su formazione e sorveglianza sanitaria richiamano le aziende alla necessità di integrare la prevenzione nell’organizzazione quotidiana del lavoro, andando oltre il semplice adempimento formale.