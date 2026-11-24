Controllo del vicinato, a Busto Arsizio ripartono gli stand informativi in vista del Natale
Dal 26 novembre al 23 dicembre la Polizia locale e l’assessorato alla Sicurezza organizzano sei incontri nei mercati, nei parchi e nelle piazze cittadine per promuovere la prevenzione e spiegare il funzionamento del progetto
In vista delle festività natalizie, tornano a Busto Arsizio gli appuntamenti sul territorio dedicati al Controllo del Vicinato. L’iniziativa, promossa dalla Polizia locale insieme all’assessorato alla Sicurezza, prevede una serie di stand informativi pensati per incontrare direttamente i residenti, illustrare le modalità di adesione al progetto e favorire la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sul fronte della prevenzione.
Il calendario degli appuntamenti
Gli incontri si svolgeranno tra la fine di novembre e la vigilia di Natale in diversi punti della città, toccando mercati rionali, aree verdi e vie del centro:
26 novembre e 12 dicembre – Mercato di via Muratori
6 dicembre – Mercatino degli Ambulanti dell’Insubria, in piazza Manzoni
13 dicembre – Parco del Museo del Tessile
19 dicembre – Via Milano
23 dicembre – Piazza San Giovanni
Per chi desidera ricevere dettagli sul funzionamento dei gruppi di vicinato o sulle modalità di partecipazione, l’amministrazione comunale mette a disposizione l’indirizzo email dedicato: controllodelvicinato@comune.bustoarsizio.va.it.
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