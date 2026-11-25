Controllo in viale Belforte a Varese: rimosso un ricovero di fortuna
Controllo della Polizia locale a Biumo Inferiore in zona viale Belforte con rimozione di un giaciglio e sanzione per una persona senza fissa dimora con precedenti e provvedimento di allontanamento. L'assessore Catalano annuncia servizi natalizi coordinati con le altre forze dell'ordine
Nella mattinata di mercoledì 25 novembre la Polizia locale ha effettuato un controllo a Biumo Inferiore, nella zona di viale Belforte, nell’ambito dei servizi di prossimità e anche a seguito della segnalazione di alcuni residenti. Durante l’intervento è stato individuato un ricovero di fortuna occupato da una persona senza fissa dimora. (fonte foto Facebook)
L’uomo, risultato privo di documenti, è stato sottoposto agli accertamenti foto-dattiloscopici presso la Questura di Varese, da cui è emerso che si tratta di un cittadino romeno con alcuni precedenti penali e destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Nei suoi confronti sono state applicate le sanzioni previste dalla normativa sulla sicurezza urbana ed è stato disposto l’ordine di allontanamento dalla zona, mentre il giaciglio provvisorio è stato rimosso per ripristinare le condizioni di pulizia.
«Casi come quello di oggi sottolineano ancora una volta l’importanza della sinergia tra le Forze dell’ordine e la Polizia locale – spiega l’assessore Raffaele Catalano –. In questi giorni inoltre, grazie a nuovi progetti che abbiamo messo in campo, abbiamo potenziato ancora di più i presidi che vengono effettuati sul territorio».
Catalano aggiunge che sono in preparazione misure specifiche per le festività: «Ho chiesto al comandante della Polizia locale di programmare servizi dedicati in vista del periodo natalizio, disponendo che la programmazione venga comunicata alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza per un più efficace coordinamento. In particolare ho chiesto un potenziamento dei servizi di pattugliamento a piedi nel centro città e in auto nelle altre zone di Varese, con anche una particolare attenzione ai commercianti».
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