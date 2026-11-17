Il Consiglio comunale di Cesano Maderno torna a riunirsi giovedì 19 novembre alle 20 nella sala consiliare “Luca Attanasio”, all’interno della scuola media Salvo D’Acquisto. La seduta si svolgerà in sessione ordinaria e sarà possibile seguirla anche in diretta streaming attraverso il portale del Consiglio comunale.

Ad aprire il confronto saranno due interpellanze presentate dal capogruppo di Fratelli d’Italia Gaetano Vincenzi. La prima riguarda la rimozione del cestino per la raccolta dei rifiuti in via Monte Resegone, all’altezza del civico 40, e i conseguenti disagi segnalati dai residenti. La seconda porta invece l’attenzione sulle condizioni di via M.A. Sforza, con particolare riferimento allo stato di degrado, alla mancanza di segnaletica orizzontale e alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Tra gli argomenti in discussione anche un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Forza Italia Michele Santoro, dedicato alla condanna dei recenti episodi di violenza verificatisi a Milano e in altre città italiane, alla solidarietà nei confronti delle vittime e al sostegno alle forze dell’ordine.

La parte successiva della seduta sarà dedicata ad alcuni provvedimenti amministrativi ed economici, tra i quali la presentazione del bilancio d’esercizio 2025 di Assp.

In programma la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati in house, oltre a una variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare il nuovo regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale e quello relativo al canone mercatale. In discussione anche il regolamento che disciplina l’armamento e gli strumenti di autotutela in dotazione al Corpo di Polizia locale.