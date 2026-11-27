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Per il quarto anno consecutivo, l’Italia del tennis disputerà la finale di Coppa Davis, il più prestigioso torneo per squadre nazionali. A Bologna la formazione diretta dal capitano Filippo Volandri ha vinto una durissima semifinale contro la Repubblica Ceca qualificandosi per l’atto conclusivo della competizione – si disputa con la formula delle Final Eight – in programma domenica 29 novembre. (foto FITP)

L’Italia – che ha vinto le tre edizioni precedenti – si è imposta grazie ai due successi firmati da Lorenzo Musetti che prima ha vinto il singolo iniziale contro Jakub Mensik (6-3 6-4) e poi ha conquistato il doppio insieme ad Andrea Vavassori. Una partita che si è conclusa al tie-break del terzo set (3-6, 6-1, 7-6) nel quale a fare la differenza è stato un punticino azzurro sul servizio avversario (i cechi erano Lehecka e Machac). Nel mezzo Flavio Cobolli era stato sconfitto in tre set da Jiri Lehecka (2-6, 6-1, 3-6) confermando il periodo di appannamento dopo una grande stagione.

Rispetto al quarto di finale contro la sorprendente Corea del Sud, Volandri ha scelto di schierare Musetti anche in doppio al posto di Matteo Berrettini, che aveva affiancato Vavassori nel successo sugli asiatici. Il romano non è al meglio per un fastidio al gomito mentre il toscano sta vivendo un grande stato di forma.

Domenica l’Italia affronterà la vincente della seconda semifinale che sabato vedrà di fronte la Spagna di Alcaraz (con Merida, Jodar e Granollers) e la Gran Bretagna. Gli inglesi (Norrie, Fery e il doppio Patten-Skupsi) hanno battuto non senza sorpresa la Germania di Zverev. Iberici favoriti, con Alcaraz che non ha giocato nel quarto con l’Austria ma è pronto a scendere in campo per puntare all’Insalatiera. Italia permettendo.