Coppa Malpensa, fascino e precisione. Enrico e Ilaria Bassani vincono la classica d’autunno

Enrico Bassani non sbaglia il colpo: l’esperto driver che gareggia per la VAMS (Varese Auto Moto Storiche) si è aggiudicato per la quinta volta la Coppa Malpensa, gara per auto storiche con cronometraggio esclusivamente manuale che ha chiuso il calendario agonistico 2026 di una disciplina che unisce motori, fascino, precisione e qualità di guida.

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Bassani, affiancato dalla figlia Ilaria, ha portato sul gradino più alto del podio la Alfa Romeo Giulietta Spider del 1961 di raggruppamento C: un successo in qualche modo “di casa” perché partenza, arrivo e premiazioni sono state ospitate dal parco Volandia dove il vincitore ricopre il ruolo di guida culturale. Alle spalle dei primi classificati si sono piazzati nell’ordine Marcello e Deborah Gobessi di Cantello (VAMS) su Ritmo Abarth 130 Tc e i bustocchi Paolo Primi e Marco Franzetti su Porsche 912 1600. Top 5 anche per i sorprendenti Luca e Giorgia Grassi (Audi A4 S4 Avant, 2700 biturbo del club Cmae) e per Mauro e Fabio Saresini (Fiat 850 spider, club Vams).

GianMario Gallazzi con Marina Spreafico (Balilla cabrio-Garavini) si sono imposti nella categoria delle vetture anteguerra davanti alla Fiat 508 Balilla di De Bacco e Magnaghi e alla Chevrolet del 1929 di Ceriani e Parotti. Nel raggruppamento B ha vinto Claudio Savio con la figlia Greta su MG A davanti alla Jaguar MK2 di Tinelli-Trone e alla Jaguar XK 150 di Binetti-Castignone. Marcello Gobessi su Ritmo Abarth ha infine conquistato il primato nel raggruppamento D davanti a Grassi (Audi) e Surbone (Opel).

Vittoria al femminile tra gli under 35 grazie alla valceresina Silvia Bertino, in coppia con Stefano Ponti su Fiat 127 Sport davanti a Protti-Bacoccoli (Lancia Delta) e Matarazzo-Motta (Subaru Impreza). Coppa delle Dame appannaggio delle bustocche Laura Surbone e Tiziana Braghiroli (Opel Kadett) davanti all’esordiente Giulia Savio con la madre Marzia. Infine il memorial Enrico Magnaghi è andato a Patrizia Passarotti di Vergiate e Sergio Zambellini di Somma Lombardo sulla Alfa Giulia SS.

Va così in archivio la XXVI edizione della Coppa Malpensa che ha fatto il tutto esaurito in sede di iscrizione e che è ormai un grande punto di riferimento del settore nella stagione delle “foglie morte” grazie all’impegno del Club GAMS – Gallarate Auto Moto Storiche – affiliato all’ASI. Alla direzione gara hanno operato Gionata Costante, aiutato da Vittorio Genoni, Claudio Savio, Francesco Vanelli, Romeo Ferro e Marina Spreafico e il presidente Arturo Ferraro.